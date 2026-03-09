〈紐約匯市〉川普表示伊朗戰爭基本上已結束 美元由升轉貶

鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-10 06:34

美元周一 (9 日) 尾盤由升轉貶，美國總統川普接受美國 CBS 採訪時表示，他認為對伊朗的戰爭基本上已結束，緩解了投資人對中東衝突

可能長期化的擔憂。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 尾盤約報 98.70。

據 CBS 資深白宮記者 Weijia Jiang 在 X 平台上的貼文，川普表示與伊朗的戰爭「將很快結束」。川普說：「我認為這場戰爭基本上已經結束了。(伊朗) 沒有海軍，沒有通訊，也沒有空軍。」

Jiang 表示，川普還補充說，美國目前「進展遠遠超前」他最初預估的四到五周。

美伊戰爭讓投資人感到不安，近來油價應聲飆漲，投資人轉向美元避險。

Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「市場正根據希望進行交易。若戰爭就此終結，美元將走弱，股市則將反彈，但我們尚未真正理解川普言論的含義。」

歐元兌美元升值 0.1% 至 1.1630 美元，稍早曾觸及三個多月以來最低的 1.1505 美元。美元兌日元走軟，貶值 0.1%，盤中稍早曾觸及六周高點。

川普的言論讓股市為之振奮並在尾盤反彈，油價則急轉直下。

周一開盤時，由於投資人擔憂油價飆升對全球通膨和經濟成長的影響，導致股市、債券、貴金屬全面下跌。

伊朗周一宣布穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 將接替父親擔任伊朗最高領袖，這表明在戰爭爆發一周之後，強硬派仍在德黑蘭牢牢掌控局勢。

不過 Chandler 警告，戰爭前景依然不明朗，「市場似乎抱有希望... 但若最終證明是虛假希望，行情可能再度反轉」。

布蘭特原油周一最新報價為每桶 90.35 美元，稍早曾飆漲逾 25% 至 119.50 美元。

摩根士丹利策略師周一指出，截至 3 月 6 日為止一周的選擇權定價數據顯示，投資人正在加碼美元多頭部位，同時減碼歐元空頭部位。而在期貨市場，投資人則削減美元空頭部位。

然而，Monex 交易主任 Juan Perez 警告，美元的新一輪強勢缺乏堅實基礎，「這場戰爭並非發生在美國經濟形勢良好的時期，而是在經濟前景充滿不確定性的時刻爆發。一旦出現任何快速解決的跡象... 美元將遭受重創。」

上周五公布的美國就業數據意外疲軟，一度阻礙美元漲勢並推升聯準會 (Fed) 降息預期，但降息預期到周一已逐漸消退。

交易員目前押注 Fed 年底前將降息約 38 個基點，而 2 月底時市場預期降息幅度曾超過 55 個基點。

美元兌日元匯率周一逼近 158 日圓水準。

荷蘭國際集團 (ING) 亞太區研究主管 Deepali Bhargava 說：「關鍵在於油價將維持在多高、持續多久，這最終將決定經濟衝擊的程度。衝突若長期持續，又加上貨幣持續疲軟，將更直接地加劇整個地區的通膨壓力。」

