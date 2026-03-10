鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-10 08:00

歐盟經濟事務主管周一 (9 日) 表示，美國已向七大工業國組織 (G7) 夥伴保證，目前對俄羅斯放寬部分制裁措施，只是為了因應伊朗戰爭後能源價格飆升的暫時性措施。美國總統川普同日表示，美國將豁免某些與石油相關的制裁，以確保石油供應並降低油價。

美告知G7：俄油制裁豁免僅為因應伊朗戰爭的「暫時」措施 (圖:Shutterstock)

川普並未具體說明豁免的制裁，但美國上周發布一項為期 30 天的臨時豁免另，允許目前滯留在海上的俄羅斯石油賣給印度，以緩解油市壓力。

川普政府上周豁免印度採購海上俄油後隔一天，美國財長貝森特 (Scott Bessent 天曾表示，考慮放寬更多相關制裁，接連而來的舉動讓歐洲憂心。外界擔心美國可能正在放寬對俄羅斯的限制，而俄羅斯經濟明顯壓力縮小。

歐盟經濟事務執行委員 Valdis Dombrovskis 周一晚間說，美國在一場視訊會議上強調，這項豁免印度的措施「無論從時間還是措施範圍來看，都很有限。」

Dombrovskis 說：「他們預料此舉不會對俄羅斯的石油收入產生重大影響。」

Dombrovskis 強調，儘管伊朗戰爭推高了石油與天然氣價格，美國在維持對俄羅斯經濟壓力方面「與歐洲大致上立場一致」。

俄羅斯石油收入正大幅下滑，原因是國際油價在今年稍早減弱，且在西方的制裁措施下，俄羅斯原油被以大幅折價出售。