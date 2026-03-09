鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-10 06:49

美國總統川普週一 (9 日) 表示，美國與伊朗之間的戰事有望在不久後結束，雖然不太可能在「本週」內落幕，但整體行動進度已經「超前」。川普同時宣布，美國將考慮放寬部分石油相關制裁，並由美國海軍護航油輪通過荷姆茲海峽，以穩定能源市場。

川普稱美伊戰爭快結束了 但不是「本周」 (圖：REUTERS/TPG)

川普週一在記者會上指出，若伊朗試圖阻斷全球石油供應，美方將採取更強硬的軍事行動。他強調，目前對伊朗的軍事行動已接近完成，並預測戰爭結束後油價最終將回落。

‌



當被問到伊朗戰爭是否會在本週結束時，川普回應：「不會，但很快。」

受川普樂觀言論影響，市場波動有所緩解，標普 500 指數週一收盤上漲 0.8%，此前盤中一度下跌約 1.5%，西德州原油 (WTI) 價格跌破每桶 88 美元，先前盤中一度衝上 119 美元以上，同時，10 年期美債殖利率與美元也同步回落。

川普表示，美軍在對伊朗的軍事行動中取得顯著進展，並稱部分最重要的目標仍保留在後續打擊名單之中。

他指出，美國有能力攻擊伊朗電力基礎設施，但目前並不打算採取這一步。

在邁阿密舉行的一場共和黨活動上，川普向眾議院共和黨議員表示，這場軍事行動是一場「短期行動」，目的是消除伊朗帶來的威脅。他同時讚揚美軍在美國與以色列聯合空襲行動中的表現，並提到美軍擊沉多艘伊朗船隻。

另一方面，伊朗強硬派同時集結支持新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei)，顯示德黑蘭仍未釋出退讓訊號，衝突前景仍充滿不確定性。

伊朗國營媒體播出多個城市的大型集會畫面，群眾揮舞伊朗國旗並高舉已故最高領袖哈米尼的照片，公開支持其子穆吉塔巴。

在伊斯法罕，支持者聚集在歷史悠久的伊瑪目廣場，高喊宗教口號。當地電視台同時報導附近傳出空襲爆炸聲。伊朗軍方也表示將加強飛彈攻擊，展現強硬立場。

多個伊朗政治機構與軍事單位隨後宣誓效忠新領袖。伊朗國防委員會發表聲明表示，將追隨最高統帥「直到流盡最後一滴血」。

受訪的伊朗民眾對此看法分歧。部分支持者認為，新領袖上任象徵對外界壓力的反擊；但也有人擔憂政權更趨強硬將使改革希望更加渺茫。

戰事同時對全球能源市場造成衝擊。荷姆茲海峽幾乎陷入停擺，這條航道承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，油輪已超過一週無法通行，部分產油國因儲存空間不足被迫減產。

布蘭特原油期貨週一一度大漲至 2022 年以來高點，盤中漲幅甚至接近三成，隨後才回落。

伊朗伊斯蘭革命衛隊透過半官方媒體發表聲明表示，任何驅逐美國與以色列大使的阿拉伯或歐洲國家，未來將可自由通過荷姆茲海峽。該聲明被外界解讀為伊朗在能源航道問題上釋放新的政治訊號。

消息人士指出，美國政府正評估多項措施以壓抑油價，包括可能進一步放寬俄羅斯石油制裁、釋放戰略石油準備，以及限制美國石油出口等選項。