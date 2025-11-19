AI新力量！台股震盪中顯契機，創新科技族群底氣足
台股在十月寫下史上最強「光輝十月」，加權指數單月大漲 9.34%，再創歷史新高。然而進入十一月，市場氛圍急轉，估值偏高與資本支出疑慮成為賣壓來源，許多投資人不免質疑：AI 舞會是否一夕結束？野村投信分析表示，AI 趨勢並未改變，雲端服務供應商（CSP）AI 業務持續穩健成長，龐大現金流支撐投資動能不減。輝達（NVIDIA）最新公布的 Roadmap 更揭示 GPU 技術升級方向，相關零組件規格提升趨勢明確。即便近期 CoreWeave 財報不佳，原因在於電力基礎建設供給不足，並非 AI 需求放緩，顯示 AI 需求仍強勁。短線而言，市場對利空訊息反應敏感，但這些現象並非泡沫階段特徵，投資人無須過度擔憂。AI 推動出口大幅成長，台灣 GDP 有望突破 5%，基本面仍是台股最大支撐，盤勢預料維持高檔震盪，2026 年 AI 仍是長線主軸，建議投資人不妨趁震盪檢視持股、汰弱留強，半導體先進製程、散熱、電源管理等核心產業仍具長期布局價值。
輝達於 2025 GTC 大會公布全新 Roadmap，2026 年 Rubin 伺服器將全面升級，台灣供應鏈預期受惠顯著。輝達 Rubin 伺服器（Vera Rubin NVL144）預計 2026 年下半年出貨，搭載兩顆 Rubin GPU（每顆 50 PFLOPS FP4）、288GB HBM4 記憶體、13TB/s 頻寬，以及 Vera CPU（88 核心、176 線程），整體效能提升至 3.6 EFLOPS FP4，較 Blackwell Ultra 躍升 3.3 倍。此外，Rubin Ultra（NVL576）預計 2027 下半年推出，採 576 顆 Rubin GPU、4 x reticle 設計，搭配 1TB HBM4e，單機櫃效能可達 15 EFLOPS（FP4）/ 5 EFLOPS（FP8），效能翻升 14 倍。Rubin 家族採分散式推理架構（GPU + 專用 CPX + Vera CPU），結合高速 NVLink 與 ConnectX-9，優化大規模語料處理效率，展現產業顛覆能量。
野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，台灣供應鏈從晶圓代工、封測組裝到系統整機，受惠程度前所未有。包括 Wistron 導入 Rubin 專案產線鎖訂，封測廠資本支出擴大，NVIDIA 並與 Foxconn、Acer、ASUS 等大廠合作建置 AI 超級電腦平台。黃仁勳今年 8 月再度訪台拜會 TSMC，確認 Rubin 平台晶片成功 Tape-out，預示 2026 年第一季大規模量產，將推動台灣 3nm 製程滿載及封測能量急速成長。儘管美國制裁影響類 H20 技術供應鏈，NVIDIA 對 Rubin 投資不變，有利台廠 AI 供應鏈訂單持續活絡。
00935 野村臺灣創新科技 50 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林怡君指出，今年 DRAM 與 SSD 漲價潮與過去不同，主要買家從品牌伺服器廠轉向雲端服務供應商（AWS、Microsoft、Google），訂單規模與採購急迫性均遠超過過往，形成更具結構性的漲價趨勢。供給端方面，韓國大廠轉向 HBM 產能，台灣廠商近年控管產能，使市場呈現寡占格局並具議價權。林怡君提醒，轉折點可能出現在明年第二季，視 CSP 拿貨後支出是否放緩而定，若需求持續，漲價潮有望走出長循環，台廠迎來全新成長契機。
張繼文進一步表示，觀察近三個月 ETF 市場，資金集中於大型權值與科技族群，台股在 AI 題材推動下表現強勁，半導體產業受惠生成式 AI 應用與伺服器需求，成為市場焦點。近期因估值偏高與年底資金調整，AI 類股進入技術性回檔，但多項利多因素仍支撐市場，包括美國政府預期重啟運作、就業數據公布、聯準會降息預期，以及輝達 11 月財報與 AWS 12 月 re:Invent 大會釋出更多 AI 計畫，均有助提振市場信心。整體而言，創新科技股仍具結構性利多，台灣 AI 供應鏈持續受惠，展望 2026 年多頭氣勢有望延續，我們對台股看法維持正向，建議透過定期定額布局市值型 ETF，分散風險並參與科技成長帶來的長期投資潛力。
