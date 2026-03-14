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「這不是2022年！」策略師解析這次能源衝擊為何不同

鉅亨網編譯陳又嘉

《Investing.com》周五 (13 日) 報導，伊朗戰爭爆發後，油氣價格大幅上漲，引發市場將其與 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後的能源危機相提並論。但有經濟學家認為，目前情況在多個方面與當時不同，意味著政策制定者這次可能會採取不同的應對方式。

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「這不是2022年！」策略師解析這次能源衝擊為何不同(圖：Shutterstock)

Capital Economics 首席經濟學家 Neil Shearing 表示，目前最直接的問題是市場是否正面臨 2022 年事件重演。他指出，雖然兩者存在相似之處，但「也有一些系統性的重要差異」。


首要差異在於目前衝擊的規模。荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 是全球能源體系的重要動脈，約占全球四分之一的海運石油貿易及約五分之一的海運天然氣運輸。

若該海峽長期關閉，其帶來的衝擊可能超過當年俄羅斯能源供應中斷所造成的影響。

不過，目前市場反應仍相對克制。油價一度飆升至接近每桶 120 美元，之後回落至 80 美元中段至 90 美元高段之間波動，天然氣價格的漲幅也遠低於 2022 年危機期間。

Shearing 在周五的報告中寫道，「市場似乎押注對伊朗的軍事行動將會嚴重但持續時間不長，這大致符合較為溫和的宏觀經濟情境。」

另一個關鍵差異在於整體經濟背景。2022 年時，勞動市場極度緊俏，而當能源價格飆升時，通膨預期已經處於高位。這樣的環境讓企業更容易將成本上升轉嫁給消費者。

而現在情況不同，主要經濟體的勞動市場已較為寬鬆，通膨預期也有所下降。因此，Shearing 表示，過去企業能夠順利將成本轉嫁給消費者的條件，「如今已明顯不利」。

政策環境也有顯著不同。在 2022 年能源衝擊期間，多數已開發經濟體利率接近零，歐元區甚至為負利率，使各國央行在通膨飆升時被迫大幅升息以追趕通膨。

而現在，歐元區利率已接近中性水準，美國與英國利率仍處於略為限制水準，意味著央行並不是從極度寬鬆的政策環境起步。

Shearing 表示，「2022 年能源衝擊來臨時，央行措手不及，不得不大幅收緊政策，僅僅是為了讓利率回到接近中性的水準。如今情況並非如此。」

對政策制定者而言，上一次危機的教訓是：大規模能源補貼成本極高，應僅在極端情況下才採取。在可行情況下，政府應將支援措施集中在最脆弱的家庭。

市場目前已取消原本預期在未來幾個月出現的降息，Shearing 認為這樣的預測大致合理。但再次升息的門檻依然很高。

隨著利率目前已接近中性水準，且勞動市場較為寬鬆，Shearing 認為，除非出現更大且更持久的衝擊——例如荷姆茲海峽長期關閉——否則不太可能觸發新一輪緊縮周期。


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能源油價石油伊朗2022烏克蘭

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