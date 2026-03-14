鉅亨網新聞中心 2026-03-14 11:20

華爾街多家大型投行近日集體上調能源市場風險評估，警告伊朗戰爭可能引發數十年來最嚴重的全球能源供應危機。隨著荷姆茲海峽實際遭封鎖、伊朗重要石油出口樞紐哈爾格島遭襲，國際油價短時間內大幅飆升，市場對原油供應中斷與能源價格飆漲的憂慮迅速升溫。

荷姆茲海峽受阻 全球能源供應劇烈收縮

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布蘭特原油價格自美國對伊朗展開軍事行動以來，三週內已累計上漲約 40%，並突破每桶 100 美元關口。多家華爾街機構指出，能源供應衝擊正迅速擴大。

摩根大通、高盛與 RBC 資本市場等投行本週接連發布報告警告，未來幾天全球原油供應缺口可能迅速擴大。

高盛數據顯示，荷姆茲海峽的石油流量已從正常水準每日超過 1900 萬桶暴跌至約 60 萬桶。該海峽通常承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，是全球能源供應最重要的戰略通道之一。

美伊互相威脅 衝突持續升級

根據新華社報導，美國總統川普週五 (13 日) 傍晚在社群平台 Truth Social 發文表示，美軍已對伊朗石油出口樞紐哈爾格島 (Kharg Island) 的軍事目標發動「猛烈空襲」。

川普同時警告，如果伊朗阻礙任何船隻通過荷姆茲海峽，美國將摧毀該島上的石油設施。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 (Mojtaba Khamenei) 週四則強硬表示，伊朗將持續封鎖荷姆茲海峽，並警告全球應為每桶 200 美元的油價做好準備。

供應缺口恐達每日 1200 萬桶

摩根大通全球能源研究主管 Natasha Kaneva 指出，預計到下週末，全球原油供應削減量將接近每日 1200 萬桶，「缺口將在實體市場上高度可見」。

她警告，市場已出現柴油、航空燃油、液化石油氣與石腦油等成品油的嚴重短缺，「這些產品甚至無法被消費，因為它們根本不存在」。

能源價格上漲已開始影響終端市場。美國汽油零售價格週五升至每加侖 3.63 美元，連續第 13 個交易日上漲，逐漸逼近每加侖 4 美元的心理關卡。

投行上調油價預測 挑戰歷史高位

RBC 資本市場表示，油價可能突破 2022 年俄烏衝突後創下的每桶 128 美元高點，並有機會挑戰 2008 年創下的約 147 美元歷史紀錄。

該行全球大宗商品主管 Helima Croft 指出，RBC 正在重新評估伊朗戰爭持續時間與能源衝擊，認為衝突可能「延續至明年春季」。

目前戰事已進入第三週。川普表示，美國擁有「無限彈藥」，可以「永遠」對抗伊朗。另一方面，伊朗則持續攻擊海灣地區能源設施並封鎖荷姆茲海峽。

週五，一架伊朗無人機襲擊杜拜金融區，引發市場恐慌。歐洲多國同時尋求與德黑蘭展開外交談判，希望推動荷姆茲海峽重新開放。

曾在拜登政府擔任副國家安全顧問 (國際經濟事務) 的 Daleep Singh 表示：「新任最高領袖顯然無意談判，直到他要求更沉重的代價以重建威懾力。」

緊急措施難抑市場恐慌 亞洲衝擊最重

為穩定能源市場，川普政府已提出多項措施，包括為穿越荷姆茲海峽的油輪提供海軍護航與緊急保險、解除對俄羅斯部分石油制裁，以及與七大工業國 (G7) 協調釋放創紀錄的戰略石油儲備。

然而，這些措施目前仍未能有效緩解市場憂慮。

亞洲國家因高度依賴經由荷姆茲海峽運輸的能源供應，衝擊尤為嚴重。澳洲週五宣布將釋放國內燃料儲備，以防範可能出現的供應短缺與搶購潮。

萊斯大學貝克研究所能源專家 Jim Krane 表示：「封鎖荷姆茲海峽本來就是石油市場的末日情境，而現在的情況甚至可能變得更糟。」