鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-14 12:57

美國對伊朗的打擊行動進入第三周，至少 2,000 名隸屬於第 31 海軍陸戰隊遠征部隊（31st MEU，駐扎在沖繩）的美國海軍陸戰隊隊員已被調派前往中東。

據法國媒體《Naval News》周五（13 日）報導，這 2,000 多名海軍陸戰隊隊員及其相關裝備，目前部署在美軍的兩艘艦艇上——美利堅級兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli，LHA-7）和聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS New Orleans，LPD-18）。

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在接到前往中東的命令之前，「的黎波里號」和護航艦艇正在靠近菲律賓的太平洋海域參加演習，隨後返回日本常駐基地，之後才再次啟程。

有關「的黎波里號」兩棲戒備群奉命開赴中東的消息，最先由《華爾街日報》當天早些時候披露，三名不具名五角大廈官員稱，美國國防部長赫格塞思已批准中央司令部的請求，派遣一支兩棲戒備群及其附屬海軍陸戰隊遠征部隊。

《海軍新聞》指出，這一調動是迄今為止從美國印太司令部轄區內抽調出的最大戰力。「的黎波里號」作為駐日美軍力量的一部分，一直被編入美國第七艦隊責任區內執行任務。