鉅亨網新聞中心 2026-03-14 17:40

隨著美國與以色列對伊朗的軍事行動持續升溫，《大西洋月刊》指出，美國總統川普政府在面對可能爆發的石油與航運危機時顯得準備不足。

報導引述《CNN》消息稱，在伊朗對波斯灣航運展開報復、威脅封鎖荷姆茲海峽之際，川普政府在機密簡報中承認並未制定應對海峽關閉的具體計畫，原因是官員原先判斷，封鎖海峽對伊朗造成的傷害將大於對美國的影響。

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然而，這一假設如今正面臨嚴峻考驗。荷姆茲海峽是全球能源運輸最關鍵的水道之一，全球約五分之一的石油與液化天然氣需經此通道運輸。

多年來，美國軍事規劃者一直警告，這條狹窄水道極易成為伊朗攻擊的目標。

《大西洋》指出，美國政府顯然低估了伊朗的反擊能力。前美國國防部長馬提斯（James Mattis）曾多次提醒，一旦戰爭開始，「敵人就擁有發言權」。然而，美國領導層顯然未充分考慮伊朗政權的生存與適應能力。

這場戰爭至今僅持續約兩週，但由於伊朗迅速採取反制行動，美國似乎仍在摸索下一步策略。

川普與以色列發動的軍事行動主要依賴空中優勢與精準情報打擊。初期空襲迅速取得制空權，並成功擊斃多名伊朗高層人物，使華府一度認為戰事將迅速取得決定性成果。

然而，隨著衝突延續，美國對局勢的掌控力逐漸受到挑戰。

伊朗無人機與布雷威脅荷姆茲海峽航運

伊朗擁有多種方式可以威脅經過荷姆茲海峽的船隻。《大西洋》指出，伊朗是廉價軍用無人機的重要生產國，過去俄羅斯在烏克蘭戰場上曾大量使用類似裝備造成重大破壞。

除了空中無人機外，伊朗也被認為正在部署海上無人載具，甚至可能在荷姆茲海峽布設水雷。這些武器系統體積小、易於運輸，使得美軍難以完全追蹤。

即使透過持續空中巡邏監控，仍可能有部分伊朗武器系統成功突破監視。

派遣美國海軍艦艇為油輪與商船護航，是確保能源運輸的一種方法，但這同時會讓護航艦艇本身暴露於攻擊風險。

美國能源部長賴特（Chris Wright）在接受媒體訪問時坦言，護航措施最終「很可能會發生，但現在還沒有準備好」。

部分軍事專家甚至認為，如果要完全恢復荷姆茲海峽航運，美國可能必須派遣地面部隊進入伊朗。然而，民調顯示，美國民眾對此類行動的支持度極低。

伊朗政權未如美國預期崩潰

《大西洋》認為，川普對伊朗戰爭的初始判斷，與俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭時的戰略思維相似，都認為先進武器與軍事實力能迅速壓倒對手。

在戰爭初期的一段影片談話中，川普曾表示，伊朗政權很快就會明白「任何人都不應挑戰美國武裝部隊的實力與威力」。

但情勢並未如預期發展。即使在最高領袖去世後，伊朗政權仍維持運作並展開反擊。伊朗無人機與飛彈多次攻擊美軍基地，尤其是科威特的設施，迫使美國及其盟友消耗大量防空武器。

川普一度認為，在伊朗最高領袖哈米尼去世後，美國政府可以在新領導人的選擇上施加影響。

然而伊朗最終選擇哈米尼之子穆吉塔巴 · 哈米尼接任最高領袖。這名強硬派人物在上任後的首次公開聲明中表示，封鎖荷姆茲海峽「必須繼續作為戰略選項」。

美國國防部長赫格塞斯表示，穆吉塔巴在衝突中受傷，但目前尚不清楚這是否會影響伊朗的軍事行動。

能源市場與全球政治後果

隨著衝突延續，美國政策語調也出現轉變。政府從先前的強硬宣示，逐漸轉為警告伊朗「不要耍花招」，並重新考慮釋放戰略石油儲備以穩定能源市場。

《大西洋》指出，目前的局勢對美國利益並不有利。在全球油價上升、盟友面臨衝擊的同時，伊朗的石油出口量甚至比戰前還高。

同時，不依賴荷姆茲海峽出口石油的產油國，例如俄羅斯，也因油價上漲而從中獲利。

更出人意料的是，美國現在甚至向烏克蘭尋求協助，以對抗伊朗的無人機攻擊。

儘管川普政府此前削減對烏克蘭的援助，但如今烏克蘭軍方正與美軍及部分波斯灣國家合作，訓練部隊使用廉價裝備擊落伊朗無人機。

《大西洋》最後指出，美軍仍然擁有壓倒性軍事能力，可以打擊幾乎任何伊朗目標，但問題在於戰爭已不再由美國單方面控制。