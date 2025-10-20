鉅亨研報 2025-10-20 11:34

‌



大戶都在買！00986B金融債ETF今起募集，複製台積電策略 (圖:業者提供)

近期美中貿易戰再度升溫，全球金融市場再現震盪陰霾。國際資金在避險與收益間尋求平衡，投資焦點轉向兼具穩健體質與收益潛力的「金融債」。從台積電、挪威主權基金等專業投資人紛紛加碼金融債，甚至台股大戶也超愛買金融債 ETF。富蘭克林華美投信將募集發行 FT 金融債 10+（00986B），為投資人開啟升級版金融債收益新選擇。

投資大戶偏愛金融債 護國神山、主權基金都在買

‌



根據台積電 2024 年第 4 季財報，該公司持有的前十大公司債中，有九檔為金融債，發行人橫跨美國銀行、摩根史丹利、高盛與富國銀行等國際金融巨頭。同樣地，全球最大主權基金──挪威主權基金，其前十大持債全數為金融債，顯示金融債早已成為專業投資機構的核心資產配置。

在台灣市場，金融債 ETF 更是大戶最愛。根據投信投顧公會統計，截至 2025 年 5 月底，債券 ETF 受益人數已突破 206 萬，當中的金融債 ETF 持有 1,000 張以上的比率竟高達 80.9%，顯示投資大戶對金融債 ETF 具有高度認同。

金融債受到專業資金偏好的原因來自金融機構體質明顯優於以往，因 2023 年美國區域銀行接連爆雷後，各國政府紛紛拉高監管標準，而根據 Bloomberg 資料，摩根大通、美國銀行、富國銀行等巨擘資本適足率普遍高於監管標準，成為市場「避風港」。進一步看，金融債違約率僅約 0.61%，遠低於整體投資級公司債平均 1.5%，顯示金融債不僅收益穩定，更是債券市場中的安全選項。

長短利交替時代 金融債表現抗震

根據 ICE Data Indices 統計，過去 10 年投資級金融債指數的累積報酬率優於整體投資級公司債，尤其在升息與降息周期中皆展現抗震特質。2022 至 2023 年升息期間，金融債指數跌幅僅約 10.85%，而 2023 至 2025 年降息循環回升期報酬達 13.65%，明顯優於同期間長天期美債及新興市場債。對尋求穩定現金流與長期收益的投資人而言，金融債兼具安全與報酬的雙重特質，是進可攻、退可守的理想配置。

債市常勝軍 升降息期間表現優於其他債券

資料來源：ICEDataIndices,LLC、Bloomberg；富蘭克林華美投信整理。 金融債指數為 ICEBofA10 年期以上美元金融債指數; 長天期美債為 ICEBofA20+YearUSTreasuryIndex；長天期投資級為 ICEBofA15+YearUSCorporateIndex; 新興債為 ICEInternational15+YearUSEmergingMarketsExternalSovereignIndex。資料日期 2020/2/29-2025/8/31。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率 * 該指數成分債券權重，再加總得出」。績效公式為「(計算終值 - 計算起始值)/ 計算起始值 * 100%」。【以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。】

FT 金融債 10+ 嚴選全球金融巨頭升級登場

順應市場對高品質金融債的強勁需求，富蘭克林華美投信推出 FT 金融債 10+（00986B），追蹤「ICE TPEx 10+ Year US Dollar Developed Market Investment Grade Banking and Brokerage Index」，投資標的聚焦成熟市場的投資級金融債，主要持債包括美國銀行、摩根大通、高盛、富國銀行、花旗集團與摩根士丹利等全球金融龍頭，指數平均信評 A3，其中 A3 以上達 75.09%，整體質量與穩定度俱佳。

同時，FT 金融債 10+（00986B）排除區域性銀行，專注於具系統性重要地位（G-SIBs）的跨國金融機構，進一步降低信用風險。加上每月配息機制與 10 元發行價設計，讓投資人能穩定領息、靈活布局，成為台灣債券 ETF 市場的全新「升級版金融債」。

債市投資新標竿 一般投資人不容錯過

從護國神山台積電到全球主權基金，專業投資人不約而同押注金融債，如今金融債 ETF 已成台灣大戶資金的「新聚落」。FT 金融債 10+（00986B）即日起至 10 月 23 日募集、11 月掛牌上櫃，預計明年初開始月配息，讓投資人能以低門檻參與全球金融龍頭債市的穩定收益。