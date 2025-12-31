鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-31 09:49

中國國家統計局、中國物流與採購聯合會今天（31 日）發布 12 月製造業採購經理指數（PMI），數據顯示 12 月製造業市場需求有所釋放，企業生產較好擴張，市場價格向好運行。

據《財聯社》報導，中國 12 月製造業 PMI 為 50.1，較上月上升 0.9 個百分點，指數升至擴張區間，顯示製造業回升向好。

12 月製造業新訂單指數為 50.8，較上月上升 1.6 個百分點。需求端釋放以及政策預期向好帶動製造業企業生產活動較好擴張，生產指數為 51.7，較上月上升 1.7 個百分點。

製造業除了規模平穩擴張外，結構方面也呈現積極變化。高技術製造業 PMI 為 52.5，較上月上升 2.4 個百分點，擴張勢頭明顯加快。消費品製造業 PMI 為 50.4，較上月上升 1 個百分點。

12 月製造業生產經營活動預期指數為 55.5，較上月上升 2.4 個百分點，創 2024 年 4 月以來新高。

國家統計局的數據顯示，12 月非製造業商務活動指數為 50.2，比上月上升 0.7 個百分點，重返擴張區間。

分行業看，建築業商務活動指數為 52.8，比上月上升 3.2 個百分點；服務業商務活動指數為 49.7，比上月上升 0.2 個百分點。

從服務業行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於 60.0 以上高位景氣區間；零售、餐飲等行業商務活動指數均低於臨界點。