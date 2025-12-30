NAND價格飆漲 群聯11月自結獲利激增6.7倍、EPS 7.9元
鉅亨網記者魏志豪 台北
NAND 儲存解決方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (30) 日公告 11 月自結，稅後純益 16.88 億元，年增 674.31%，每股稅後純益 7.9 元；受惠客戶需求湧現、NAND 價格大幅上漲，群聯獲利大躍進，單月 EPS 7.9 元，單月獲利就達第三季的 76%。
群聯 11 月營收達 70.22 億元，月減 0.62%，年增 62.02%，創下單月歷史次高，累計前 11 月營收 639.52 億元，年增 17.53%。
雲端服務大廠 (CSP) 近期積極備料搶貨，加上 NAND 業者過去幾年因大幅虧損皆無擴產計畫，在 AI 推論需求暴增下，NAND 市場呈現供不應求，推升近期 NAND Flash 價格迅速飆漲。
TrendForce 預估，隨著 AI 應用持續推升，CSP 對高效能 TLC 企業級 SSD、QLC 企業級 SSD 的需求旺盛，加上原廠庫存回歸正常，以及製程轉換期間限縮出貨量成長，都將支撐第四季整體 NAND Flash 價格持續上漲，各產品漲幅將落在 20-25% 間，可望帶動各業者營收再度成長。
