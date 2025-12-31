鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 07:22

美國國防部授予洛克希德馬丁旗下「旋翼與任務系統事業部」（Rotary and Mission Systems）一項價值 2.975 億美元的成本加激勵費用合約修正案，屬於先前已簽訂合約的延伸，內容為神盾（AEGIS）作戰系統的後勤維持與升級。相關工作將在美國紐澤西州摩爾斯敦進行，涵蓋現役神盾系統維保、Baseline 10 系統整合，以及產品文件製作，預計於 2026 年 12 月完成。

另在一項獨立合約中，洛克希德馬丁旋翼與任務系統事業部再獲得 6,010 萬美元的成本加固定費用與成本型合約修正案，提供 MK 41 垂直發射系統的工程整合與技術支援。該合約包含選擇權，最高可使總價值提高至 1.447 億美元。採購內容結合美國海軍（60%）、日本（20%）與澳洲（20%）的需求，透過對外軍售（FMS）計畫執行，相關工作將於美國多地進行，預定 2027 年 12 月完成。

此外，洛克希德馬丁太空事業部（Lockheed Martin Space）亦獲得一項價值 1.426 億美元的合約修正案，為阿拉伯聯合大公國提供終端高空防禦系統（THAAD）的維護與後勤支援。該修正案使整體合約總額提高至 8.767 億美元，涵蓋兩套 THAAD 電池的維保與持續支援服務，執行期間自 2026 年 1 月至 2028 年 8 月，作業地點包括阿聯及美國多處。