鉅亨網編譯許家華 2025-12-30 13:50

量子運算已不再只是遙遠的未來科技，市場關注焦點正從「是否可行」轉向「何時實現」。儘管仍有質疑聲音認為量子電腦尚未完全證明其商業價值，但相關企業在技術與商業里程碑上正快速推進。

（圖：REUTERS/TPG）

美銀證券今年稍早發布報告指出，量子運算可能是自人類發現火以來最重大的科技突破，支持者預期該技術將在醫療、金融等領域帶來顛覆性影響，關鍵在於其能同時處理龐大且高度複雜的資料。

Jefferies 形容，傳統電腦如同在圖書館中一本一本翻書找答案，而量子電腦則有機會「同時讀完所有書」，特別適合解決涉及數百萬種可能性與交互關係的問題。投資人因此被建議密切關注該產業，因為從新創公司到大型科技集團，皆在競逐率先打造出真正「可用」的量子電腦。

目前，雖已有企業推出量子運算能力，並可透過雲端提供部分算力，但整體技術仍容易出錯。Honeywell 旗下 Quantinuum 與 IBM (IBM-US) 等公司已宣布在錯誤修正方面取得進展，為打造更大型、可擴展的量子系統鋪路。

各國政府也投入數十億美元搶攻量子技術，以維持全球競爭力。美國已啟動多項計畫，其中包括國防高等研究計畫署 (DARPA) 的「量子基準計畫」，目標是在 2033 年前驗證是否有量子運算路線能達到實用規模。今年稍早於 Q2B 大會上，DARPA 微系統技術辦公室主管 Joe Altepeter 表示，量子技術成形速度超出預期，他認為在 2025 年底前，就可能出現一台或多台具備工業實用價值的量子電腦。

市場信心也反映在投資機構動向上。Jefferies 於 12 月 16 日首度啟動對量子概念股的研究，涵蓋 D-Wave Quantum(QBTS-US)、Rigetti Computing(RGTI-US) 與 IonQ 等三家被視為純量子概念代表的上市公司。Jefferies 給予 D-Wave 與 IonQ「買進」評等，目標價分別為 45 美元與 100 美元，Rigetti 則為「持有」，目標價 30 美元；相較之下，瑞穗證券本月對三家公司皆給予「優於大盤」評等，立場相對積極。

Jefferies 對 Rigetti 態度較為保守，主因其營收高度仰賴政府資金。分析指出，Rigetti 於 2024 年近 90% 的營收來自政府機構，業務仍深度綁定政府補助與里程碑式合約。Jefferies 認為，在公司展現營收、訂單積壓與量子運算服務使用量的持續成長前，其表現仍將隨政府支出起伏。

儘管如此，三家公司財務狀況整體尚稱穩健。Rigetti 與 IonQ 均為零負債，其中 IonQ 在 10 月完成 20 億美元增資後，備考現金與投資規模達 35 億美元。Jefferies 指出，這樣的資產負債表提供公司多年研發與商業化的高度彈性。D-Wave 則有約 3,200 萬美元負債，但相對於其截至 9 月底約 8.36 億美元的現金水位，負債規模被視為可控。