摩爾投顧－葉俊敏分析師 2025-12-30 13:47

野村證券最新報告提到，受惠於 AI 服務器對 DRAM 及企業級固態硬盤（eSSD）需求的大增，記憶體的超級週期可望延續至 2027 年，因為供應商的大規模產能最快要到 2028 年才開始實現量產，換句話說，2027 年記憶體市場仍將呈現缺貨的狀況。

之前提到過需要追蹤的產業與個股，多檔個股陸續的創下新高 (如下)，對於產業與個股的深入研究，才能在市場出現 AI 泡沫與聯準會轉鷹的消息面擔憂出現時，保持堅定操作信心。

台積電創新高，作為 AI 產業最大受惠股之一，也是引領台股指數後續持續創新高的指標股，後面還有很大的空間，2 奈米產能明年持續走升，另外市場也傳出，台積電通知客戶明年 1 月起，將調漲 3 奈米以下先進製程報價，價量齊漲，明年台積電營收又將實現高成長，台積電供應鏈投資朋友切勿錯過。

輝達 GB300 系列今年底放量，明年持續成長，且導入 CPO 技術及 CCL 升級，帶動 CPO 與 CCL 產業個股創新高。【輝達 GTC 大會】3 月 16-19 日，也可望對相關供應鏈帶來基本面的利多，投資朋友可留意 GB300 系列供應鏈。

台積電、GB300 供應鏈績優股，給投資朋友參考－

個股詳細解析：

昇陽半 (8028-TW)：晶圓再生與晶圓薄化等半導體製程服務。全球領先的再生晶圓龍頭。

鴻海 (2317-TW)：輝達 GB300 NVL72 AI 伺服器機櫃、AI 資料中心高效散熱全方案及內部高速連接器等 AI 基礎設施關鍵解決方案。

高力 (8996-TW)：大客戶燃料電池系統供應 AI 資料中心電力。液冷 CDU、歧管等液冷產品，打入輝達 GB300 供應鏈。

台達電 (2308-TW)：供應 AI 伺服器電源、液冷散熱等。開發資料中心 800V 直流供電架構。

新盛力 (4931-TW)：電動手工具、電動自行車、儲能系統和輕型電動交通工具等鋰電池模組。資料中心 BBU 和 UPS 業務 。

文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師