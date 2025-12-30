摩爾投顧－葉俊敏分析師
華邦電 (2344-TW)、南亞科(2408-TW) 同創新高！還記得之前強調的嗎？新製程、新應用、新材料與缺貨等，是市場目前最主要的焦點，其中，缺貨的部分最重要的就是記憶體。
野村證券最新報告提到，受惠於 AI 服務器對 DRAM 及企業級固態硬盤（eSSD）需求的大增，記憶體的超級週期可望延續至 2027 年，因為供應商的大規模產能最快要到 2028 年才開始實現量產，換句話說，2027 年記憶體市場仍將呈現缺貨的狀況。
之前提到過需要追蹤的產業與個股，多檔個股陸續的創下新高 (如下)，對於產業與個股的深入研究，才能在市場出現 AI 泡沫與聯準會轉鷹的消息面擔憂出現時，保持堅定操作信心。
新應用 - CPO：光聖 (6442-TW)、波若威 (3163-TW)、IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、上詮 (3363-TW)
新材料 - CCL：富喬 (1815-TW)、建榮 (5340-TW)、金居 (8358-TW)、台光電 (2383-TW)、德宏 (5475-TW)
缺貨 - 記憶體：華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、宜鼎 (5289-TW)、群聯 (8299-TW)
台積電創新高，作為 AI 產業最大受惠股之一，也是引領台股指數後續持續創新高的指標股，後面還有很大的空間，2 奈米產能明年持續走升，另外市場也傳出，台積電通知客戶明年 1 月起，將調漲 3 奈米以下先進製程報價，價量齊漲，明年台積電營收又將實現高成長，台積電供應鏈投資朋友切勿錯過。
輝達 GB300 系列今年底放量，明年持續成長，且導入 CPO 技術及 CCL 升級，帶動 CPO 與 CCL 產業個股創新高。【輝達 GTC 大會】3 月 16-19 日，也可望對相關供應鏈帶來基本面的利多，投資朋友可留意 GB300 系列供應鏈。
台積電、GB300 供應鏈績優股，給投資朋友參考－
台積鏈：新應材 (4749-TW)、台特化 (4772-TW)、達興材 (5234-TW)、漢唐 (2404-TW)、致茂 (2360-TW)、竹陞科 (6739-TW)、中砂 (1560-TW)、昇陽半 (8028-TW)
AI 伺服器：鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW)、高力 (8996-TW)、川湖 (2059-TW)
BBU：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、國巨 *(2327-TW)、日電貿 (3090-TW)、新盛力 (4931-TW)、順達 (3211-TW)、系統電 (5309-TW)
竹陞科 (6739-TW)：半導體、面板等高科技產業自動化解決方案。台積電與美光為客戶。
鴻海 (2317-TW)：輝達 GB300 NVL72 AI 伺服器機櫃、AI 資料中心高效散熱全方案及內部高速連接器等 AI 基礎設施關鍵解決方案。
高力 (8996-TW)：大客戶燃料電池系統供應 AI 資料中心電力。液冷 CDU、歧管等液冷產品，打入輝達 GB300 供應鏈。
台達電 (2308-TW)：供應 AI 伺服器電源、液冷散熱等。開發資料中心 800V 直流供電架構。
新盛力 (4931-TW)：電動手工具、電動自行車、儲能系統和輕型電動交通工具等鋰電池模組。資料中心 BBU 和 UPS 業務 。
