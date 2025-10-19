強勢美股背後藏玄機？Fed前副主席示警美股泡沫化風險高 買債「甜蜜點」浮現

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-19 11:32

PIMCO 全球經濟顧問暨前聯準會副主席 Richard Clarida 博士發布觀點，聯準會（Fed）在 9 月下調政策利率，支撐經濟與就業，以平衡其「物價穩定」與「最大就業」的雙重目標。然而美國通膨率仍高於 Fed 目標，且相較於其他主要經濟體仍偏高。Clarida 預期 Fed 將進一步降息，但利率不會回到接近零，以避免通膨回溫。他示警目前位於高檔的美股有泡沫化風險，建議投資人「債優於股」。

儘管市場對關稅衝擊的擔憂之後，股市多頭情緒似乎回歸，但 Clarida 對美股的強勢提出質疑：「其中有多少是泡沫？」。他指出，投資人持有股票所獲得的額外盈餘收益，與持有名目美國 10 年期公債相比，差距甚微。

這意味，債券可能提供更佳的風險調整報酬。截至 2025 年 8 月，股票盈餘收益率（1 年預估盈餘除以 SPX 指數價格）與 10 年期公債殖利率之間的利差，已跌至近期低點，反映了股市的估值壓力。

Clarida 分析，儘管股市看似樂觀且通膨預期穩定，但較高的政策不確定性使得中期美國公債殖利率維持在高檔。美國 10 年期公債殖利率與名目中性利率的差距已超過聯準會所暗示的水準。他認為，這不僅顯示市場對長期風險的定價提高，也反映市場對未來通膨與成長的不確定性升高，可能推升長期利率。

對於固定收益投資人而言，文件揭示了一個長期趨勢的再現：自 2024 年底以來，彭博美國綜合債券指數的最差殖利率首度超越聯準會政策利率，且持續維持此趨勢。過去，基準債券殖利率低於政策利率的情況極為罕見。Clarida 強調，高起始殖利率為固定收益資產帶來具吸引力的投資機會。歷史經驗顯示，債券在多種降息情境下表現優異，且政策利率下調後，債券殖利率通常會隨之下行。

在國際市場方面，另一長期趨勢亦再度浮現：德國 10 年期通膨連結債券（Linkers）殖利率已連續 2 年維持正值，結束十多年負值的狀態。然而，德國的通膨連結債券殖利率仍遠低於美國通膨連結債券（TIPS），後者自 2023 年以來維持在約 2%，遠高於全球金融風暴後曾一度為負的時期。更高的通膨連結債券殖利率，進一步顯示在當前不確定的總體環境下，固定收益資產具備吸引力與風險管理優勢。