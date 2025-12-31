鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-31 08:10

美國最高法院即將對美國總統川普的關稅政策合法性做出裁決，這場關乎 2000 億美元關稅存廢的審判最快將於 2026 年 1 月宣判。若遭裁違憲，川普團隊已制定周密計畫，打算透過多部冷門貿易法案重組關稅壁壘，延續貿易保護政策核心。

外交官與貿易律師最新透露，川普政府內部已經沙盤推演多種法律組合拳。華盛頓盛德律師事務所貿易律師 Ted Murphy 說：「關稅不會消失，只會換個名義捲土重來。」

Murphy 指出，川普政府最可能動用的《1962 年貿易擴展法》第 232 條，授權總統以「國家安全」為由對關鍵產業徵稅，目前正針對半導體、藥品、關鍵礦產等領域的調查雖未完成，但隨時可成為新關稅。

替代工具箱還包括《1974 年貿易法》第 122 條，允許 150 天內對貿易夥伴徵收 15% 臨時關稅，另外還有塵封已久的第 338 條，可立即對「歧視美國商業」的國家課以 50% 重稅。

知情人士證實，川普團隊今年初曾研究第 122 跟 338 條，意圖打造「對等關稅」機制。

不過，替代方案將嚴重削弱總統的「關稅武器庫」。貿易組織 Rethink Trade 負責人 Lori Wallach 說：「新法律要求政府舉證合理性，川普無法再憑個人情緒隨時加稅。」這意味著其用關稅獎懲貿易夥伴的靈活手腕將被束縛，政策制定流程也將延長。

美國企業界則早已聞風而動，零售巨頭 Costco 率先起訴政府，要求退還已繳關稅，全美 40 餘份反對意見書湧入最高法院，美國商會更聯合提交簡報直指政策違憲。

此外，美國進口商正緊急聘請律師準備索賠，市場擔憂一旦敗訴，聯邦政府需償還數百億關稅，可能引發美債殖利率飆升與股市震盪。

面對危機，川普將裁決渲染為「國家命運之戰」，本周更公開呼籲支持者為關稅勝利祈禱。