鉅亨研報 2025-10-15 09:47

‌



聯準會開啟降息循環 跟著護國神山卡位金融債 FT金融債10+帶你月月領 (圖:業者提供)

美國聯準會（Fed）重新啟動降息循環，如何卡位債市成為最新課題。台灣「護國神山」台積電最新年報揭露重押金融債券，全球最大主權基金─挪威主權基金前十大持債也全數鎖定金融龍頭債券，從台灣到挪威的護國神山財報來看，均顯示「金融債」是降息首選標的。

富蘭克林華美投信 10 月 20 日最新推出的升級版金融債 ETF 「FT 金融債 10+」（00986B），正是這波降息行情中結合收益率、穩健性與全球龍頭信評力的全新選擇。

‌



降息啟動 債券投資重返主流

債市正迎來結構性轉折，根據 Bloomberg 統計，聯準會今年底前還將降息 2 碼，，市場亦普遍預期明年可能再降 2 至 3 碼。歷史顯示，每逢降息循環，債券價格受益於利率下滑帶來的評價效應，往往帶來可觀的資本利得。

債券不僅提供穩定現金流，更是降息環境中最直接的受惠資產。進一步觀察 ICE Data Indices 統計，2023 至 2025 年降息期間，「ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數」的報酬率高達 13.65%，顯著優於其他主要債券類別，包括長天期美債（–4.58%）、長天期投資級公司債（+8.88%）及新興市場債（+7.4%），可見降息階段，並非每種債券都會漲，投資人一定要選對，而當中報酬率最突出的是金融債。

圖說: 資料來源：ICE Data Indices, LLC、Bloomberg；富蘭克林華美投信整理。金融債指數為 ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數；長天期美債為 ICE BofA 20+ Year US Treasury Index；長天期投資級為 ICE BofA 15+ Year US Corporate Index；新興債為 ICE International 15+ Year US Emerging Markets External Sovereign Index。資料日期 2020/2/29-2025/8/31。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期 殖利率 * 該指數成分債券權重，再加總得出」。績效公式為「(計算終值 - 計算起始值)/ 計算起始值 * 100%」。【以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率 或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。】

違約率低 護國神山、主權基金都愛

金融債的吸引力，不僅反映在紙上報酬率，更獲得國際大型機構的實際採用。根據台積電 2024 年第 4 季財報，其前十大公司債投資標的中，有 9 檔為金融債，其中包含摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛集團（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）與滙豐控股（HSBC Holdings） 六家金融巨頭。巧的是，這六家機構同時也在 FT 金融債 10+（00986B） 前十大持債。

FT 金融債 10 + 前十大持債、台積電前十大持債

圖說: 資料來源：ICE Data Indices, LLC，2025/6/30；富蘭克林華美投信整理。* 信用評等以 ICE 信評級距表示之，平均信評計算方式：ICE 將信用評等由最佳信評至最差信評依序給予分數，最佳信評是 1、次 佳信評是 2, 依此類推。ICE 平均信評係採用三大國際信用評等機構 Moody’s、S&P、Fitch 之信評分數，計算簡單平均值，再對應至 ICE 信用評等級距。本指數殖利率公式為「各指數成分債券到期殖利率 * 該指數成分債券權重，再加總得出」。【以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。】

資料日期：2024Q42024Q4；資料來源：公開資訊觀測站，台積電 2330)2024 年第 4 季財報，富蘭克林華美投信整理。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

不只如此，挪威主權基金（GPFG） 前十大公司債持倉，也全數為金融債，跟 FT 金融債 10+（00986B）前十大持債有八檔重疊。從台積電到挪威主權基金，兩大「資金巨人」不約而同將金融債視為核心資產，印證了金融債在全球資本市場中的穩健地位。

相較整體投資級公司債，金融債的收益率普遍更高，且違約率更低。根據 S&P 長期統計資料，自 1981 年至 2024 年，投資級金融債平均違約率僅 0.61%，遠低於產業平均的 1.5%，展現金融體系受高度監管下的穩健體質。

此外，2008 年金融危機後全球監理機構推行《巴賽爾協定 III》，大幅提高銀行資本適足率與風險管理要求。如今全球系統性重要銀行（G-SIBs）平均普通股一級資本比率（CET1）多落在 16% 上下，遠高於監管門檻 7%，顯示大型銀行抗壓性顯著提升。

跟著龍頭機構走 才能穩中求勝

FT 金融債 10+（00986B） 追蹤的「ICE TPEx 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，專為聚焦大型跨國金融龍頭設計，排除新興市場與區域性銀行風險。目前指數中，美國佔比逾 71%，前十大發行人涵蓋全球系統性重要銀行，整體殖利率約 5.6%，平均信評 A3。

FT 金融債 10+（00986B）採月配息機制，以 10 元發行價讓投資人輕鬆參與全球金融巨頭的債券收益；預計 11 月掛牌，明年 1 月中首次評價，2 月初首次除息。