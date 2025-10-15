聯準會開啟降息循環 跟著護國神山卡位金融債 FT金融債10+帶你月月領
美國聯準會（Fed）重新啟動降息循環，如何卡位債市成為最新課題。台灣「護國神山」台積電最新年報揭露重押金融債券，全球最大主權基金─挪威主權基金前十大持債也全數鎖定金融龍頭債券，從台灣到挪威的護國神山財報來看，均顯示「金融債」是降息首選標的。
富蘭克林華美投信 10 月 20 日最新推出的升級版金融債 ETF 「FT 金融債 10+」（00986B），正是這波降息行情中結合收益率、穩健性與全球龍頭信評力的全新選擇。
降息啟動 債券投資重返主流
債市正迎來結構性轉折，根據 Bloomberg 統計，聯準會今年底前還將降息 2 碼，，市場亦普遍預期明年可能再降 2 至 3 碼。歷史顯示，每逢降息循環，債券價格受益於利率下滑帶來的評價效應，往往帶來可觀的資本利得。
債券不僅提供穩定現金流，更是降息環境中最直接的受惠資產。進一步觀察 ICE Data Indices 統計，2023 至 2025 年降息期間，「ICE BofA 10 年期以上美元金融債指數」的報酬率高達 13.65%，顯著優於其他主要債券類別，包括長天期美債（–4.58%）、長天期投資級公司債（+8.88%）及新興市場債（+7.4%），可見降息階段，並非每種債券都會漲，投資人一定要選對，而當中報酬率最突出的是金融債。
違約率低 護國神山、主權基金都愛
金融債的吸引力，不僅反映在紙上報酬率，更獲得國際大型機構的實際採用。根據台積電 2024 年第 4 季財報，其前十大公司債投資標的中，有 9 檔為金融債，其中包含摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）、高盛集團（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）與滙豐控股（HSBC Holdings） 六家金融巨頭。巧的是，這六家機構同時也在 FT 金融債 10+（00986B） 前十大持債。
FT 金融債 10 + 前十大持債、台積電前十大持債
不只如此，挪威主權基金（GPFG） 前十大公司債持倉，也全數為金融債，跟 FT 金融債 10+（00986B）前十大持債有八檔重疊。從台積電到挪威主權基金，兩大「資金巨人」不約而同將金融債視為核心資產，印證了金融債在全球資本市場中的穩健地位。
相較整體投資級公司債，金融債的收益率普遍更高，且違約率更低。根據 S&P 長期統計資料，自 1981 年至 2024 年，投資級金融債平均違約率僅 0.61%，遠低於產業平均的 1.5%，展現金融體系受高度監管下的穩健體質。
此外，2008 年金融危機後全球監理機構推行《巴賽爾協定 III》，大幅提高銀行資本適足率與風險管理要求。如今全球系統性重要銀行（G-SIBs）平均普通股一級資本比率（CET1）多落在 16% 上下，遠高於監管門檻 7%，顯示大型銀行抗壓性顯著提升。
跟著龍頭機構走 才能穩中求勝
FT 金融債 10+（00986B） 追蹤的「ICE TPEx 10 年期以上成熟市場投資級美元金融債指數」，專為聚焦大型跨國金融龍頭設計，排除新興市場與區域性銀行風險。目前指數中，美國佔比逾 71%，前十大發行人涵蓋全球系統性重要銀行，整體殖利率約 5.6%，平均信評 A3。
FT 金融債 10+（00986B）採月配息機制，以 10 元發行價讓投資人輕鬆參與全球金融巨頭的債券收益；預計 11 月掛牌，明年 1 月中首次評價，2 月初首次除息。
隨著聯準會降息循環啟動，長天期投資級金融債有望在收益與資本利得兩方面同步受惠，FT 金融債 10+（00986B） 將成為投資人鎖定降息商機的「債市升級首選」。
