鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 17:07

在市場正向氛圍帶動下，元大台灣 50(0050-TW) 本周獲淨申購 169 億元，稱冠台股 ETF 市場，加上權值股台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 漲勢助攻，推升規模來到 8126 億元，持續朝國內首檔兆元級 ETF 邁進。

台股ETF之王0050單周吸金169億元 規模衝上8126億元締新猷。(圖：shutterstock)

法人分析，隨機構法人對台股的持有比重提升，包括投資人傾向透過 ETF 長線參與股市，權值股持續獲資金流入且籌碼穩定，台灣 50 指數表現已常態優於加權股價指數，統計近十年台灣 50 指數含息報酬率領先 92 個百分點；而 4/9 波段反彈以來，台灣 50 指數含息報酬率 67.7%，亦優於大盤的 57.9%。

‌



對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，透過 0050 可簡單且高效率的參與台股行情。長期推崇指數化投資的財經教授周冠男直言，「正確的投資方法，就是躺在指數的路上耍廢。」

0050 長期持有多檔具台灣產業代表性的權值股，完整參與市值成長表現，並避免了一般投資人交易個股所面臨的高成本及過度交易風險。至 10/14，0050 成立以來含息報酬率為 1233%，以每年 250 個交易日計算年化報酬率為 12.5%，不到 6 年可為投入資產翻倍。