鉅亨網新聞中心 2026-01-10 20:20

2026 年初，中國新能源行業迎來重大政策震盪，從工信部高調約談，到出口退稅政策調整，官方明確釋出「鐵腕出清」訊號，意在優化產能、規範市場競爭。

根據《路透》報導，中國工業和信息化部（MIIT）近日聯合國家發改委、國家市場監督管理總局及國家能源局，在北京召開了「動力與儲能電池行業座談會」。

工信部會議紀要直言不諱，要求企業「優化產能規劃，避免產能過剩風險，規範市場競爭」。

官方明確表示，無序增長的時代已經結束，不主動自律的企業，將面臨被政策收縮的命運。

光伏組件與電池退稅取消：出口成本將上升

幾乎與此次約談同時傳出的是一則重大政策消息：中國國家相關部門正考慮調整出口退稅政策，計劃取消光伏組件以及動力和儲能電池的出口退稅。

長期以來，9% 至 13% 的出口退稅是中國新能源產品在國際市場保持高性價比的重要支撐。

退稅取消後，企業出口成本將直接上升。分析指出，該政策目的明確，為的是：

倒逼價格回升：阻止企業在海外市場低價競爭。

緩解貿易摩擦：減少歐美國家對中國新能源產品 “補貼” 的指責，轉向市場化競爭。

利潤留存國內：提升企業盈利能力，不再依賴財政補貼換取市場佔有率。

逆變器廠商成「幸運兒」

在此次針對「出口新三樣」的政策調整中，逆變器企業意外成為「幸運兒」。

目前的政策顯示，退稅取消主要針對電池單元和光伏組件，逆變器則不在調整範圍內。消息一出，業界頗感意外，逆變器領軍企業普遍鬆了一口氣。

原因顯而易見：逆變器作為光伏與儲能系統的核心控制單元，技術更新迅速，尚未像電池和組件那樣出現嚴重的產能過剩與價格競爭。

中國官方暫時保留逆變器退稅，可視為「精準打擊」與「定向保護」兼顧的策略，旨在維護高附加值的電力電子環節。

大型電池企業共謀？退稅取消加速行業集中

令人關注的是，大型電池企業對此政策不但不反對，甚至還多持支持態度。原因在於這個政策對巨頭是長期利好，對中小廠商是利空：

中小廠商壓力巨大：依賴低端產能和退稅補貼的小廠，成本敏感，一旦退稅取消，利潤可能立即倒掛。

巨頭護城河鞏固：寧德時代、比亞迪等企業依靠規模效應和技術優勢，即使退稅取消，也能通過海外工廠或提升出口價格對沖成本。

加速行業集中：退稅取消後，無法自我造血的中小廠將被淘汰或兼併，巨頭將重新掌握定價權。