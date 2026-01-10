鉅亨網新聞中心
2026 年初，中國新能源行業迎來重大政策震盪，從工信部高調約談，到出口退稅政策調整，官方明確釋出「鐵腕出清」訊號，意在優化產能、規範市場競爭。
根據《路透》報導，中國工業和信息化部（MIIT）近日聯合國家發改委、國家市場監督管理總局及國家能源局，在北京召開了「動力與儲能電池行業座談會」。
會議參與企業名單涵蓋中國新能源儲存領域半壁江山，包括中國頂尖電池製造商寧德時代 (03750-HK) 、比亞迪 (002594-CN) 、國軒高科 (002074-CN) 以及億緯鋰能 (300014-CN) 等約 16 家企業。
報導指出，能源儲存系統整合商海博思創 (688411-CN) 、株洲中車時代電氣以及頂尖光伏製造商天合光能 (688599-CN) 也出席了會議。
工信部會議紀要直言不諱，要求企業「優化產能規劃，避免產能過剩風險，規範市場競爭」。
官方明確表示，無序增長的時代已經結束，不主動自律的企業，將面臨被政策收縮的命運。
幾乎與此次約談同時傳出的是一則重大政策消息：中國國家相關部門正考慮調整出口退稅政策，計劃取消光伏組件以及動力和儲能電池的出口退稅。
長期以來，9% 至 13% 的出口退稅是中國新能源產品在國際市場保持高性價比的重要支撐。
退稅取消後，企業出口成本將直接上升。分析指出，該政策目的明確，為的是：
在此次針對「出口新三樣」的政策調整中，逆變器企業意外成為「幸運兒」。
目前的政策顯示，退稅取消主要針對電池單元和光伏組件，逆變器則不在調整範圍內。消息一出，業界頗感意外，逆變器領軍企業普遍鬆了一口氣。
原因顯而易見：逆變器作為光伏與儲能系統的核心控制單元，技術更新迅速，尚未像電池和組件那樣出現嚴重的產能過剩與價格競爭。
中國官方暫時保留逆變器退稅，可視為「精準打擊」與「定向保護」兼顧的策略，旨在維護高附加值的電力電子環節。
令人關注的是，大型電池企業對此政策不但不反對，甚至還多持支持態度。原因在於這個政策對巨頭是長期利好，對中小廠商是利空：
分析指出，這一策略被業內解讀為「官方引導下的市場自清」，既保護核心企業，又清理低效產能。
