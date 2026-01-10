鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 13:00

據《Investing.com》，美股在 2026 年開局時延續了去年推動市場上漲的動能，但 Sevens Report 警告，投資人不應假設這波漲勢會無限延續。

Sevens 指出，彭博調查的 21 位策略師對後市展望一致看多，這種高度共識反而「讓人警惕」，因為「市場上對任何事情的看法過於一致，往往都是危險的訊號」。

‌



Sevens 點出三項可能推動股市走低的發展。第一項風險是美國公債殖利率大幅上升。Sevens 指出，2022 年那次出乎意料的殖利率飆升，曾讓標普 500 指數「陷入陡峭的熊市」。

該機構警告，目前上行壓力可能再度累積，原因包括 IEEPA 關稅可能被推翻，以及市場對川普即將提名聯準會 (Fed) 主席人選的不確定性。

Sevens 也警告，川普若考慮提名一位被視為過度受政府影響的候選人，等同於「在玩火」。若 10 年期美債殖利率持續升破 4.50%，將對股市構成「直接逆風」。

第二項風險是經濟突然放緩。美國在 2026 年初的失業率已來到四年高點，勞動市場呈現 Sevens 所形容的「不招雇、也不裁員」狀態。

該機構警告，若失業率升至並突破 5.0%，市場對經濟衰退的擔憂將再度浮現，「這將毫無疑問導致股市下跌」。

第三項風險來自人工智慧 (AI) 熱潮的回檔。在將近三年推動股市上漲後，Sevens 表示，投資人如今開始要求龐大 AI 投資能夠拿出「正向投資報酬」的證明。