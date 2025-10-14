鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 20:35

全球債市正迎來資金活水，在聯準會降息預期的主導下，投資等級債券基金成為今年吸金王。截至今年 9 月底，投等債基金已連續 23 週獲得資金淨流入，今年累計吸金量逾 4,074 億美元，不僅創下史上第二大淨流入紀錄，更遙遙領先其他所有債種，甚至超越美股基金的吸金規模。這股熱潮反映出全球資金積極參與降息行情，試圖鎖住目前相對仍高的債券利率。

連23週淨流入！投等債吸金逾4千億超車美股創次高 主動債ETF沾光受青睞。（圖: shutterstock)

當前彭博美國投資等級公司債指數殖利率仍高於過去 20 年的長期均值，使得現在成為鎖住高息的較佳買點。美國就業市場數據顯露疲態，如九月小非農 ADP 就業數據創下兩年半新低、民眾預期失業率將上升等，加上政府預算僵局可能衝擊經濟表現，使得體質更佳、具備經濟放緩抵抗力的投等公司債更具吸引力。

在這樣的背景下，主動式管理的投等債產品更具優勢。以主動聯博投等入息基金（00980D-TW）為例，其主動式投資管理能突破指數限制，精選票息率較高的標的，提高整體投組的債息收入。截至九月底，該基金平均票息率約為 7.7%，高於投等債及非投等債指數，且透過收益平準金機制，有助於提升每月配息的穩定度。

同時，非投資等級債券市場也展現出韌性。安盛投資管理美國固定收益投資專家 Jack Stephenson 指出，目前美國經濟正處於「受控放緩」階段，此一宏觀環境反而有利於非投資等級債券的表現。隨著市場對產聯準會進一步降息的預期升高，投資人的風險偏好有望提升，資金流入動能增強，預期年底前利差將進一步收斂。

儘管市場仍面臨關稅和勞動市場疲弱等不確定因素，非投等債發行人整體仍維持穩健的潛在營收成長和良好基本面，違約率持續維持在低檔水準。Stephenson 認為，低利率環境將吸引偏好防禦型策略的現金買家進場，而追求較高總報酬的策略則將持續受惠於股市資金的輪動。展望第四季，儘管宏觀環境仍具挑戰，可能引發短期波動，但他仍看好非投資等級債市場具備正向發展潛力。