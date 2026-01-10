鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-10 21:30

美國商務部週五（9 日）宣布，已撤回原先擬對中國無人機進口施加限制的計畫。美國政府官員指出，此決定可能與美國總統川普和中國國家主席習近平即將會面有關。

美國放棄對中國製造無人機實施限制計劃！為川普、習近平見面鋪路？(圖：Shutterstock)

然而，本週 FCC 宣布，部分非中國製無人機將獲得豁免，不受限制影響。

美國商務部在 9 月曾表示，計畫發布規範，可能限制甚至禁止中國無人機進口，以因應資訊與通訊技術供應鏈風險。

根據政府網站公告，該提案於 10 月 8 日送交白宮審查，但在本週四（8 日）被撤回。

FCC 的限制代表，中國無人機製造商將無法獲得在美國銷售新型無人機或關鍵零組件的批准。

不過，這些限制不影響先前已獲 FCC 授權的現有無人機型號的進口、銷售或使用，也不影響已購買的無人機。

線上紀錄顯示，白宮與商務部就無人機規範持續召開會議至 12 月 19 日，並於 12 月 11 日與大疆高層會面。

大疆向美國官員表示，對中國製無人機全面施加限制「沒有必要、概念上存在缺陷，且將對美國利益相關方造成極大傷害」。

《路透》指出，在中美兩國元首舉行會晤前，美國政府已經凍結了一些針對中國的行動。川普正計畫於四月與習近平會晤。

一位了解內情的政府官員指出，撤回無人機規範的決定可能與此有關。

商務部在 2025 年 1 月表示，徵求規範意見以保障無人機供應鏈安全，並指出中國與俄羅斯的威脅「可能讓對手遠端存取並操控這些設備，暴露美國敏感數據」。

去年九月，商務部亦考慮制定類似規範，針對中重型卡車進口問題，之前在前總統拜登任內，規則已實質禁止幾乎所有中國汽車與卡車進入美國市場，理由與上述擔憂相同。

目前，商用卡車規範提案尚未送交白宮審查。

中國進口產品佔美國商用無人機市場的絕大多數，其中超過一半來自全球最大無人機製造商大疆。

商務部在 2025 年 1 月表示，正在考慮對進口無人機的系統施加限制，包括機載電腦、通訊與飛行控制系統、地面控制站、操作軟體以及資料儲存。