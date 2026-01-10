鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-10 22:00

歷年來，美國每月第一個週五上午 8:30 公布的非農就業報告（NFP）被投資者視為最中立、最不帶溫度的經濟「量尺」。然而，2026 年 1 月 8 日晚 8 點 20 分，距離官方數據解禁整整 12 小時前，這把「量尺」卻被提前折彎了。

川普搶先發布就業數據！白宮如何掩蓋經濟萎縮塑造假「黃金時代」？。(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普在社交平台 Truth Social 上提前發布了一張題為「黃金時代」的就業圖表，公然違反了聯邦統計數據的保密規範（OMB 第 3 號指令），展開了一場精心設計的「敘事搶跑」。

（圖：川普 Truth Social）

對於分析師而言，這不只是政治議題，更涉及金融市場對真實數據的信任，而川普正在試圖重新定義什麼是「衰退」，透過一場統計學的「整形術」，將 2025 年這場除了醫療行業外全面的經濟萎縮，包裝成所謂的「黃金時代」。

美國勞動統計局（BLS）官方報告呈現明顯衰退訊號，顯示 2025 年全年非農就業僅增加 58.4 萬人，月均不足 5 萬，是自 2020 年以來最疲軟的一年。

然而，川普提前發布的圖表卻顯示一片繁榮景象：私營部門新增 65.4 萬個就業崗位，政府部門成功縮減。

分析指出，這種「撕裂感」源自於川普政府「挑選時間窗口」的策略：將私營部門的增長從總量中剝離出來，掩蓋整體疲軟，試圖塑造「私營經濟強勁」的假象。

川普的數據乍看是增長，但在仔細拆解數據後，真相令人震驚，而其中最具欺騙性的數字是「私部門新增 65.4 萬」。

根據 BLS 分項資料，2025 年僅醫療保健與社會援助行業就新增 71.3 萬個崗位。

若私營部門總增長僅 65.4 萬，而醫療部門貢獻了 71.3 萬，就代表著除醫療外，其他私營行業，包括製造業、科技、金融、零售實際凈減少 5.9 萬個崗位。

換言之，川普的數據不僅是報喜不報憂，實際上更是以醫療行業的抗週期性虛火掩蓋了美國實體經濟的全面萎縮。

值得注意的是，醫療產業是花錢的產業，不是賺錢的產業。

消失的聯邦裁員：數字魔術

此外，川普圖表似乎在展示行政效率部門的政績，指出「聯邦政府工作減少 27.7 萬」，點燃支持者熱情。

但細看圖表下方，實際數據卻顯示政府部門凈減 18.1 萬，少掉的 9.6 萬就這樣「被消失」。

分析指出，這其實是一種典型的「對沖掩蓋手法」。根據 BLS 統計，雖然聯邦政府確實大幅裁員（減少 27.7 萬），州和地方政府實際上都在擴招。

為了維持「政府臃腫需精簡」的敘事，川普當局採取了精細平衡：

在標題中突出聯邦裁員的峰值數字，塑造強硬形象；

在圖表中則以凈減 18.1 萬呈現，模糊地方政府擴招的事實，使整體形象看起來仍符合「削減浪費、提高效率」的故事線。

分析師觀點：當信任被做空

此次事件最危險的訊號，不在於數字差異，而在於權力介入了數據黑箱。

當官方報告尚未發布，川普提前用政治目的「定制」的數據搶先定義市場預期，等於向華爾街釋放明確訊號：未來可忽略 BLS 數據，直接依賴川普的 Truth Social。