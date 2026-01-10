鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-10 15:00

美國聯邦通訊委員會（FCC）週五（9 日）宣布，已正式批准馬斯克旗下太空探索科技公司 SpaceX 的申請，同意其再部署 7,500 顆第二代 Starlink 衛星，進一步擴大美國與全球的衛星網路服務版圖。

根據《路透》報導，FCC 指出，隨著此次核准，SpaceX 現在可以額外運行 7,500 顆第二代星鏈衛星，使全球星鏈衛星總數達到 15,000 顆。

FCC 也同步放行 SpaceX 升級衛星技術，允許其在五個不同頻段運作，並鬆綁過去對衛星覆蓋重疊與容量的限制。

監管機構指出，新增的 Starlink 衛星將可在美國以外地區提供「直連手機」服務，同時補強美國本土的網路覆蓋，支援次世代行動通訊應用，網路速度最高可達每秒 1Gb。

FCC 主席 Brendan Carr 表示，這項 FCC 的核准對推動次世代服務而言具有關鍵性的變革意義。

他說：「透過核准 15,000 顆全新且先進的衛星，FCC 等同為 SpaceX 開啟綠燈，使其得以提供前所未有的衛星寬頻能力、強化市場競爭，並協助確保沒有任何社群被時代拋下。」

不過，SpaceX 原先向 FCC 申請部署近 3 萬顆 Starlink 衛星，目前僅獲批准其中一半。

FCC 強調，儘管第二代 Starlink 升級型衛星仍尚未完成在軌測試，但核准部分衛星符合公共利益，其餘 14,988 顆衛星（包含規畫於 600 公里以上軌道運作的衛星）則暫緩審核。

依照美國 FCC 規定，SpaceX 必須在 2028 年 12 月 1 日前，完成至少 50% 核准第二代衛星的發射、部署與運作，其餘衛星須於 2031 年 12 月前完成發射。

此外，第一代 7,500 顆 Starlink 衛星也必須在 2027 年 11 月下旬前完成部署。

在太空安全方面，Starlink 上週表示，將於 2026 年啟動衛星星座重整計畫，把目前運行於約 550 公里高度的衛星逐步下調至 480 公里，以降低太空碎片風險並提升整體太空安全。

Starlink 也坦言，去年 12 月曾有一顆衛星在約 418 公里高度發生異常，產生少量碎片並導致通訊中斷，屬於該公司少見的在軌動能事故。

透過 Starlink 計畫，SpaceX 已成為全球最大的衛星營運商，目前約有 9,400 顆衛星，為消費者、政府與企業客戶提供衛星寬頻服務。