「野村」ETF創新領頭羊！野村投信一小步，國內ETF市場一大步 台灣首檔「雙向」跨境ETF重磅登場，預計9/18台日同步領先上市

「野村投信一小步，國內 ETF 市場一大步」，從全國盃到國際盃，今年不只搶下主動式 ETF 頭香，野村投信持續站在趨勢最前線，再次領先市場，創新巔峰，寫下台灣金融業史上第一家實現 ETF 跨境雙掛牌新篇章，更象徵台灣開啟「亞洲資產管理中心」重要里程碑的關鍵步。台日雙跨境 ETF 的上市，不僅滿足投資人多元化配置需求，更深化兩地資本市場的連結，還能擴大產品線提升市場國際化程度，吸引外資進入 ETF 市場，提升 ETF 市場規模，創造投資人、業者與市場三贏局面，以行動呼應政府推動區域經濟的繁榮與發展。009812 野村日本東證 ETF 基金所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」，規模為亞洲第一大及日本第一大的 ETF*，這檔 ETF 更被納入 NISA 標的，為當地散戶投資的首選，被盛讚為｢日本國民 ETF」。截至 2025 年 6 月底規模超過 24 兆日圓，相當於新台幣 5 兆元 *。009812 野村日本東證 ETF 基金，擬於 9 月 1 日至 9 月 4 日募集，預定 9 月 18 日掛牌上市。與此同時，掛牌同日 (9 月 18 日) 連結 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 之 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー 50 指数連動型上場投信 /NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index E T F)，將同步在日本東京證交所上市，寫下台日雙向跨境 ETF 掛牌新里程碑。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示， 00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)，其追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」，主要特色在於，它鎖定台灣擁有強勢獲利動能的 50 家上市與上櫃創新科技技術的企業，具備高研發投入、永續揭露及營運穩定的強勢股及 AI 創新科技企業，成長潛力與分散風險兼具，並涵蓋多元產業與領域，讓投資人可以透過單一投資工具，廣泛布局臺灣頂尖企業，降低個別股票的投資風險，並享受整體產業成長。歷史統計，掌握研發費用，就是掌握科技股強盛的關鍵，00935 的指數獨門精神著重在「研發創新」，搭配股價動能及獲利能力等指標，實際歷史回測來看，研發費用佔營收比例越高的公司，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，歷史股價表現確實更好。展望台股下半年，投資首重能見度最高的 AI 科技，走在科技創新浪尖上的 00935 實力有目共暏，更棒的是 9/18 日本國民也可以在東京證交所申購持有 00935，一起搭上台灣 AI 創新科技供應鏈順風車。

009812 野村日本東證 ETF 基金經理人張怡琳表示，日本股市近期好消息接連湧現，除與美國政府就關稅議題取得實質進展、降低關稅至 15%，大幅激勵市場信心，另外也使得企業獲利出現上修動能。根據彭博資訊 8 月以來的財報季統計結果，代表日股大盤的東證指數前十大成分股中有多家企業財報內容展現強勁獲利動能，例如：

9984 軟銀集團：最新一季每股盈餘大幅超越市場預期 415%，得益於旗下科技投資組合估值回升與電信業務穩定成長，並預期 AI 與半導體投資將成為未來營收驅動核心，公布後股價飆升超過 10%。

7011 三菱重工：公司憑藉防衛與能源業務接單強勁，每股盈餘優於預期 14%，同時上調全年營收與獲利展望，顯示能源轉型與國防需求將成為中長期成長引擎，股價當日勁揚接近 6%。

7947 任天堂：公布最新一季每股盈餘較市場預期高出 71%，並上調全年遊戲軟體銷售預測，反映 Switch 平台需求持續穩健，財報發布後當日股價上漲超過 5%。

根據彭博綜合預估，東證指數所涵蓋企業未來 12 個月平均獲利將成長約 6.33%，顯示指數上攻仍具穩固的企業獲利基本面支撐。另一方面，與美股及全球股市相比，日本股市估值仍屬「物美價廉」，目前日股 12 個月遠期本益比僅約 15.4 倍，明顯低於美股約 22.8 倍與全球股市約 18.9 倍的水準，具相對吸引力 (資料來源：Bloomberg，資料日期：2025/8)。

張怡琳補充提到，在日企穩健獲利與具競爭力估值的雙重優勢下，投資人不妨考慮參與預計將於 9 月 1 日開始募集的 009812 野村日本東證 ETF，該 ETF 所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」，持股多元分散、兼具透明架構與成本效益優勢。黃宏治表示，台日跨境 ETF 的另一大亮點是低成本，相較複委託，投資人可大幅節省投資成本。此外，台灣雖已有日股 ETF 或共同基金，但多數由台灣團隊操盤，這次直接連結日本原生 ETF，讓投資更貼近日本市場，更接地氣，也更原汁原味，正是台灣投資人投資日股成長行情的優質新標的。

* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/6。本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))

