國際金價再迎利多？印度5.46兆退休基金擬增投資比例 越南終結國家黃金壟斷地位
在全球地緣政治風險加劇與貨幣政策不確定性持續發酵的背景下，國際黃金市場正經歷結構性變革。作為佔全球黃金需求總量近三成的關鍵市場，亞洲兩大新興經濟體印度與越南近日相繼釋放重大政策訊號，恐將重塑全球貴金屬投資版圖。
印度證券交易監理領域正醞釀歷史性突破。負責管理全國職業退休金體系的退休基金監管及發展局 (PFRDA) 已啟動專項審議程序，打算取消現行對黃金 ETF 實施長達數年的 5% 投資上限。該限制條款將黃金、REITs 及基礎建設基金等另類資產合計投資比例嚴格控制在退休基金總資產的 5% 以內。
值得注意的是，印度退休基金池規模已從新冠疫情期間約 590 億美元激增至目前 1770 億美元 (約 5.46 兆台幣)，參與管理的退休儲蓄資金主要來自公務員體系及大型企業員工。
分析人士指出，此次潛在政策調整將活化規模可觀的增量資金。統計顯示，印度主要大型黃金 ETF 產品今年前 7 月平均殖利率達 29.7%，其中 Nippon India ETF Gold 等旗艦產品持續吸引資金流入。
世界黃金協會 (WGC) 印度區研究主管 Kavita Chacko 指出，印度黃金 ETF 已連 3 月實現資金淨流入，7 月底總資產管理規模年增 96% 至 78.5 億美元，實物黃金持有量攀升至 68 噸。儘管 7 月單月淨流入季減 41%，但當月新增開戶數仍維持 21.5 萬個的成長態勢，凸顯投資人對黃金資產的配置熱情。
與此同時，越南也推動黃金流通體制改革，旨在破解長期存在的定價扭曲問題。根據最新頒布的政令，越南央行將首次向符合資格的商業銀行及製造業發放金條生產許可與原料進口資質，終結由西貢珠寶公司獨家壟斷的生產格局。
目前，越南國內金價較國際基準溢價長期維持在 18% 至 22% 區間，周三 (26 日) 現貨報價達每盎司 4028 美元，顯著高於全球均價 3380 美元。新政策要求申請企業註冊資本不低於 1 兆越南盾，商業銀行需 50 兆越南盾，進口原物料純度標準設定為 99.5% 以上。
專家指出，越南此項改革直指困擾多年的走私頑疾。根據官方數據，越南 2024 年黃金消費量達 55.3 噸，較 2020 年成長 38.9%，但走私通路流入量預估超過合法貿易量的三分之一。
今年 5 月，越南總理蘇林在經濟工作會議上說：「市場僵化不僅損害消費者權益，更削弱貨幣政策傳導效率。」
分析師認為，市場化改革將逐步平衡區域供需關係，引導民間儲金透過正規管道沉澱，進而增強金融體系穩定性。
業內專家評估，印越兩國的政策綜效可能引發連鎖反應。若印度退休金投資上限放開，每年料將為黃金市場注入逾百億美元流動性，越南市場改革則可望釋放約 15-20 噸的隱性消費需求。
WGC 亞太區董事總經理說：「這兩個佔全球人口 36% 的關鍵市場同時發力，不僅將改變區域貴金屬流動格局，更可能透過示範效應推動更多新興經濟體優化黃金投資環境。」
隨著美國聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向預期升溫，加上地緣衝突持續發酵，全球黃金市場的結構性變革正進入加速通道。
