鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-28 05:00

國際金價再迎利多？印度5.46兆退休基金擬增投資比例 越南終結國家黃金壟斷地位（圖：Shutterstock）

印度證券交易監理領域正醞釀歷史性突破。負責管理全國職業退休金體系的退休基金監管及發展局 (PFRDA) 已啟動專項審議程序，打算取消現行對黃金 ETF 實施長達數年的 5% 投資上限。該限制條款將黃金、REITs 及基礎建設基金等另類資產合計投資比例嚴格控制在退休基金總資產的 5% 以內。

值得注意的是，印度退休基金池規模已從新冠疫情期間約 590 億美元激增至目前 1770 億美元 (約 5.46 兆台幣)，參與管理的退休儲蓄資金主要來自公務員體系及大型企業員工。

分析人士指出，此次潛在政策調整將活化規模可觀的增量資金。統計顯示，印度主要大型黃金 ETF 產品今年前 7 月平均殖利率達 29.7%，其中 Nippon India ETF Gold 等旗艦產品持續吸引資金流入。

世界黃金協會 (WGC) 印度區研究主管 Kavita Chacko 指出，印度黃金 ETF 已連 3 月實現資金淨流入，7 月底總資產管理規模年增 96% 至 78.5 億美元，實物黃金持有量攀升至 68 噸。儘管 7 月單月淨流入季減 41%，但當月新增開戶數仍維持 21.5 萬個的成長態勢，凸顯投資人對黃金資產的配置熱情。

目前，越南國內金價較國際基準溢價長期維持在 18% 至 22% 區間，周三 (26 日) 現貨報價達每盎司 4028 美元，顯著高於全球均價 3380 美元。新政策要求申請企業註冊資本不低於 1 兆越南盾，商業銀行需 50 兆越南盾，進口原物料純度標準設定為 99.5% 以上。

專家指出，越南此項改革直指困擾多年的走私頑疾。根據官方數據，越南 2024 年黃金消費量達 55.3 噸，較 2020 年成長 38.9%，但走私通路流入量預估超過合法貿易量的三分之一。

今年 5 月，越南總理蘇林在經濟工作會議上說：「市場僵化不僅損害消費者權益，更削弱貨幣政策傳導效率。」

分析師認為，市場化改革將逐步平衡區域供需關係，引導民間儲金透過正規管道沉澱，進而增強金融體系穩定性。

WGC 亞太區董事總經理說：「這兩個佔全球人口 36% 的關鍵市場同時發力，不僅將改變區域貴金屬流動格局，更可能透過示範效應推動更多新興經濟體優化黃金投資環境。」