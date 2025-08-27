鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-27 10:35

‌



美聯儲主席鮑爾在上週五央行年會上的講話，強化了市場對 9 月降息的預期。聯邦基金期貨顯示降息機率飆升至 93%，遠高於講話前的 72%。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 建議，現階段可將現金投入市場，聚焦中長期的高評級債券以增加穩定收益，逢低加碼美國科技與金融板塊，適度減持美元部位以因應潛在匯率波動。此外，黃金仍是對沖政治與經濟風險的核心工具，建議納入多元化配置中。

美聯儲9月降息機率飆升至93%該如何佈局？瑞銀建議：黃金、科技股與優質債券。（圖: shutterstock)）

鮑爾指出，當前政策利率可能對經濟活動造成抑制，勞動力市場也面臨下行風險，暗示降息可能勢在必行。他提及關稅對消費者價格的影響，以及移民限制導致招聘放緩，使勞動力市場出現「不尋常的平衡」。這些言論使市場對美聯儲政策轉向的預期迅速升溫。

美聯儲內部對貨幣政策的看法逐漸分化，外部則面臨日益上升的政治壓力。美國總統特朗普近月來頻頻強調通脹受控，認為美聯儲有空間下調利率。這引發市場對美聯儲獨立性的擔憂，尤其是在前理事庫格勒提前辭職後，特朗普提名現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭繼任，參議院共和黨人正加速通過此項任命，以趕上 9 月的 FOMC 會議。

在經濟與政治格局日益複雜的背景下，美聯儲下一步動向成為市場焦點。鮑威爾提及的勞動力市場風險尤其受到關注。儘管失業率仍處低位，但近期數據顯示工作力需求走弱，美聯儲會議紀要也預期失業率將在年底高於自然失業率水準，並在 2027 年前維持高位。這使得就業下行風險在政策決策中可能超越通脹考量。

通脹方面，雖然 7 月 CPI 與 PPI 皆創下近期新高，但住房通脹放緩與消費者支出謹慎，有助於緩和物價壓力。瑞銀預期，關稅最終將使美國 GDP 增長下降約 1 個百分點，而上半年經濟增速僅 1.2%，遠低於去年同期，顯示經濟活動可能持續疲軟。

政治干預也加劇了美聯儲的挑戰。理事庫克被要求辭職，引發對美聯儲獨立性的質疑。法律上，美聯儲理事僅能因不當行為被免職，政策分歧並非正當理由。瑞銀認為鮑威爾將履行至明年 5 月的任期，但庫克的處境則較為脆弱。

在投資策略方面，瑞銀 CIO 指出，根據歷史經驗，軟著陸式降息有利股市表現。儘管週期性股票盈利增長仍不均衡，但貨幣政策由限制性轉向中性，有助延長牛市。高貝塔與低品質板塊（如小型股）可能有進一步表現空間，但瑞銀仍偏好美國金融板塊，尤其是銀行類股，因其估值與基本面更具吸引力。標普 500 指數年底有望達到 6,600 點，2026 年中則可能升至 6,800 點。

除非即將公布的 8 月勞動力市場報告或通脹數據強勁，否則瑞銀預期美聯儲將於 9 月開始降息，至 2026 年 1 月共降息四次，每次 25 個基點。

在此背景下，投資者應積極佈局。首先，可將現金投入市場，選擇高評級與投資級債券以增加收入來源，並聚焦中等久期以降低長債風險。其次，全球股市保持韌性，建議逢低加碼瑞銀看好的板塊，包括美國科技、醫療、公用事業與金融。歐洲方面，瑞士高股息股票與歐洲工業具吸引力；亞洲則看好中國科技、新加坡與印度市場，巴西也值得關注。

最後，黃金仍是對沖政治風險的首選工具。美國經濟疲軟、降息預期升溫、通脹疑慮與地緣政治風險，皆支撐金價走勢。瑞銀將 2026 年 6 月底金價目標上調至 3,700 美元 / 盎司，若風險加劇，金價可能突破此水準。另類投資與到期本金贖回策略也可提升投資組合的多元性。