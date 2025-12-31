鉅亨網新聞中心 2025-12-31 04:20

特斯拉 (TSLA-US) 力推多年的 4680 電池計畫再度遭遇重大挫折。韓國電池材料供應商 L&F 近日公告，與特斯拉簽署的一份高鎳正極材料供貨合約金額已大幅下修，從原本約 29 億美元 (約人民幣 203 億元) 驟降至人民幣約 4.7 萬元，縮水幅度高達 99.99%，幾近歸零，引發市場對 4680 電池量產前景的高度關注。

根據 L&F 公告，該公司於 2023 年與特斯拉簽訂供貨協議，原約定自 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，持續向特斯拉供應高鎳正極材料。這類材料因具備高能量密度，被視為提升電動車續航里程的關鍵，亦被外界認為是特斯拉 4680 電池的核心材料之一，承載其降低電池成本並提升產能的重要戰略目標。

‌



合約簽署初期，市場普遍看好雙方合作前景，L&F 甚至為此調整產能配置、加大投資高鎳正極材料產線。然而兩年過後，合約金額卻遭到大幅削減。L&F 僅以「供貨量發生變化」簡要說明修約原因，未進一步解釋細節。

市場解讀認為，所謂供貨量調整，實際反映的是特斯拉 4680 電池產量未達原先規畫，而該款電池目前僅搭載於 Cybertruck 車型，進一步顯示 Cybertruck 銷量低於預期。特斯拉執行長馬斯克曾多次表示，Cybertruck 年銷量可望達數十萬甚至百萬輛，但市場估算，該車型 2024 年全年銷量僅約 3.5 萬至 5 萬輛，單季平均約 8,750 至 12,000 輛。

進入今年後，Cybertruck 銷量不增反減，市場推估第二季與第三季銷量分別約 4,300 輛與 5,400 輛，年減幅度均超過 50%。儘管特斯拉今年針對 Cybertruck 推出免息貸款，相當於約 1 萬美元（約人民幣 7 萬元）的價格優惠，仍未能明顯提振需求，甚至已暫停入門款車型生產。

Cybertruck 銷售降溫，使 L&F 原本規畫供應的大量材料無法去化。L&F 在聲明中指出，基於全球電動車市場與電池供應格局變化，調整合約條件已屬必然。

4680 電池是特斯拉近五年來最重要的自研電池項目之一。馬斯克早在 2020 年提出該計畫，希望透過直徑 46 毫米、高 80 毫米的大尺寸圓柱電芯，提高能量密度、續航與功率，同時顯著降低成本，並最終應用於所有特斯拉車型。然而五年多過去，真正實現量產搭載的仍僅限於 Cybertruck。

在技術路線上，4680 電池採用無極耳設計與乾電極工藝。無極耳設計可縮短電流傳導路徑，降低內阻與發熱，理論上有助於快充與能量效率提升；乾電極工藝則可省去溶劑與高溫烘乾流程，降低能耗並簡化產線，同時提升能量密度。然而，這兩項技術對製造精度與良率要求極高，實際量產面臨焊接難度大、極片均勻性不足、附著力偏低等問題，導致良品率始終難以突破。

特斯拉在財報電話會議上多次更新 4680 電池進展，馬斯克甚至於最近一次第三季財報會中表示，這款電芯未來可望對外供應，但相關時程仍未明朗。

值得注意的是，寧德時代董事長曾毓群過去曾公開表示，「4680 電池將會失敗，永遠不會成功」，並曾當面向馬斯克指出圓柱電池在電化學製程上的根本挑戰。曾毓群回憶，當時雙方曾就技術路線進行激烈討論，並直言電池製造屬於高度專業的電化學領域，難度遠超外界想像。