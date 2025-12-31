〈美股盤後〉Fed 12月會議紀錄發布 三大指數三連黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-31 06:07

美股主指週二 (30 日) 全數盡墨，主因最新公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變。

Fed 12月會議紀錄發布 三大指數三連黑 (圖：REUTERS/TPG)

另一方面，貴金屬價格在經歷前一日的劇烈賣壓後出現反彈。白銀期貨週二早盤大漲逾 7%，此前白銀才剛寫下逾五年來最大單日跌幅；黃金期貨也上漲約 1.3%。

同日公布的聯準會 12 月會議紀錄顯示，政策制定者對於 12 月降息決定出現分歧。

會議紀錄指出：「少數與會者認為，本次會議並無理由調降聯邦資金利率目標區間，因為在兩次會議期間收到的數據，並未顯示勞動市場出現進一步顯著轉弱。」

內容還提到：「就聯邦資金利率目標區間進一步調整的幅度與時點而言，部分與會者認為，在此次降息之後，依其經濟展望，可能適合在一段時間內維持目標區間不變。」

市場預期方面，約 84% 的交易者認為聯準會下個月 (明年一月) 將按兵不動，維持現行利率水準，至於 3 月的政策走向，交易員看法則幾乎五五波。

美股週二 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 94.87 點，或 0.2%，收 48,367.06 點。

那斯達克指數下跌 55.27 點，或 0.24%，收 23,419.08 點。

S&P 500 指數下跌 9.5 點，或 0.14%，收 6,896.24 點。

費城半導體指數下跌 9.173 點，或 0.131%，收 7,169.099 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 20.59 點，或 0.13%，收 15,937.00 點。

標普 11 大板塊中僅能源、通訊服務與公用事業收紅，防禦與原物料相關族群相對抗跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收高。Meta (META-US) 上漲 1.11%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.20%。

台股 ADR 走勢分歧。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.06%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.19%。

企業新聞

Meta 已同意收購人工智慧新創公司 Manus。Manus 總部位於新加坡，由華人創辦人創立。《華爾街日報》引述知情人士報導，這筆交易的估值超過 20 億美元。Meta (META-US) 上漲 1.11% 報每股 666.01 美元。

特斯拉罕見地預告其第四季交車量將有所下降，特斯拉統計指出，分析師平均預估第四季交付量為 422,850 輛，年減 15%，未達華爾街預期 (年減幅約 10%)，特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.17% 至每股 454.24 美元。

黃金轉漲，白銀經歷五年多最大單日跌幅後反彈回升，全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) (NEM-US) 走高 2.05%，美國最大白銀生產商 Hecla Mining (HL-US) 彈升 1.51%。

波音 (BA-US) 收紅 0.58% 至每股 218.50 美元，這家航太巨擘獲得美國空軍一筆最高達 85.8 億美元的合約，為以色列空軍建造戰鬥機。另方面，Tigress 分析師 Ivan Feinseth 給予波音 12 個月目標價 275 美元，意味著股價仍有約 25% 的上行空間。

華爾街分析

美銀財富管理投資總監 Bill Northey 指出，在基本面支撐與資料中心建設持續擴張的背景下，人工智慧相關題材在新的一年仍有延續上行的空間。

他表示，目前最直接、最早受惠的仍是基礎建設端，也就是半導體產業，以及資料中心擴建所需的核心供應鏈。

他認為，隨著時間推進至 2026 年，市場焦點將逐步轉向實際導入人工智慧的企業，這些公司可望開始反映生產力提升效益，並進一步推升企業獲利成長。

Northey 也補充，2026 年市場領漲結構有望出現擴散，因為今年以來的漲勢主要集中在少數族群，未來可望有更多產業與個股加入表現行列。

鉅亨溫馨提醒：美股週三，也就是 2025 年最後一個交易日正常開市；不過，美國債市將於美東時間下午 2 點提前收盤。