〈美股盤後〉Fed 12月會議紀錄發布 三大指數三連黑
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股主指週二 (30 日) 全數盡墨，主因最新公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變。
以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 0.2%，標普 500 指數下滑 0.1%，以大型權值股為主的道瓊工業指數則下跌 0.2%。三大指數已連續第三個交易日收黑。
另一方面，貴金屬價格在經歷前一日的劇烈賣壓後出現反彈。白銀期貨週二早盤大漲逾 7%，此前白銀才剛寫下逾五年來最大單日跌幅；黃金期貨也上漲約 1.3%。
同日公布的聯準會 12 月會議紀錄顯示，政策制定者對於 12 月降息決定出現分歧。
會議紀錄指出：「少數與會者認為，本次會議並無理由調降聯邦資金利率目標區間，因為在兩次會議期間收到的數據，並未顯示勞動市場出現進一步顯著轉弱。」
內容還提到：「就聯邦資金利率目標區間進一步調整的幅度與時點而言，部分與會者認為，在此次降息之後，依其經濟展望，可能適合在一段時間內維持目標區間不變。」
市場預期方面，約 84% 的交易者認為聯準會下個月 (明年一月) 將按兵不動，維持現行利率水準，至於 3 月的政策走向，交易員看法則幾乎五五波。
美股週二 (30 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收高。Meta (META-US) 上漲 1.11%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.20%。
費半成分股漲跌不一。AMD (AMD-US) 跌 0.13%；博通 (AVGO-US) 漲 0.13%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.36%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.17%；高通 (QCOM-US) 漲 0.13%；美光 (MU-US) 跌 0.59%。
台股 ADR 走勢分歧。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.06%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.19%。
企業新聞
Meta 已同意收購人工智慧新創公司 Manus。Manus 總部位於新加坡，由華人創辦人創立。《華爾街日報》引述知情人士報導，這筆交易的估值超過 20 億美元。Meta (META-US) 上漲 1.11% 報每股 666.01 美元。
特斯拉罕見地預告其第四季交車量將有所下降，特斯拉統計指出，分析師平均預估第四季交付量為 422,850 輛，年減 15%，未達華爾街預期 (年減幅約 10%)，特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.17% 至每股 454.24 美元。
黃金轉漲，白銀經歷五年多最大單日跌幅後反彈回升，全球最大金礦商紐蒙特 (Newmont) (NEM-US) 走高 2.05%，美國最大白銀生產商 Hecla Mining (HL-US) 彈升 1.51%。
波音 (BA-US) 收紅 0.58% 至每股 218.50 美元，這家航太巨擘獲得美國空軍一筆最高達 85.8 億美元的合約，為以色列空軍建造戰鬥機。另方面，Tigress 分析師 Ivan Feinseth 給予波音 12 個月目標價 275 美元，意味著股價仍有約 25% 的上行空間。
華爾街分析
美銀財富管理投資總監 Bill Northey 指出，在基本面支撐與資料中心建設持續擴張的背景下，人工智慧相關題材在新的一年仍有延續上行的空間。
他表示，目前最直接、最早受惠的仍是基礎建設端，也就是半導體產業，以及資料中心擴建所需的核心供應鏈。
他認為，隨著時間推進至 2026 年，市場焦點將逐步轉向實際導入人工智慧的企業，這些公司可望開始反映生產力提升效益，並進一步推升企業獲利成長。
Northey 也補充，2026 年市場領漲結構有望出現擴散，因為今年以來的漲勢主要集中在少數族群，未來可望有更多產業與個股加入表現行列。
鉅亨溫馨提醒：美股週三，也就是 2025 年最後一個交易日正常開市；不過，美國債市將於美東時間下午 2 點提前收盤。
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
