中國對白銀出口管制升級周四生效 供應鏈擔憂升溫

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-01 01:54

中國周四起將白銀升級為戰略物資並收緊出口規則。

圖：X

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上周末在社群媒體 X 上批評此舉稱：「這不好，許多工業流程中都需要用到白銀。」

這項措施並非全新政策。中國商務部 10 月已宣布加強稀有金屬監管，當時正值川普與習近平在南韓會面，北京同意暫停部分稀土出口管制一年，美國則撤回關稅。

本月稍早，中國公布 44 家公司獲准在 2026 和 2027 年出口白銀。新規還限制鎢和銻出口，這些材料主要由中國供應，廣泛用於國防和先進技術。

《證券時報》引述業內人士說法，新政策將白銀從普通商品升級為戰略物資，管制層級比照稀土。中國前 11 個月出口 4600 多噸白銀，進口僅約 220 噸，是全球最大白銀生產國之一。

市場強烈反應

管制消息引發市場搶購潮。加拿大 Kuya Silver 執行長 David Stein 表示，上周五有兩家中國公司出價比市價高 8 美元購買實體白銀，周一又有印度買家出價高出市價 10 美元。

歐盟商會 11 月調查發現，多數會員已經或預期受到中國出口管制影響。美國同月將白銀列入重要礦物名單，包含電路、電池、太陽能板和抗菌醫材都需要用到白銀。

貴金屬價格飆升

經濟學家 Tyler Cowen 分析，白銀和黃金漲價反映投資人遠離美元，是「美國經濟的警訊」。美元指數今年跌近 9.5%，創 2017 年來最差表現。