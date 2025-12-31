鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-01 02:52

根據《CNBC》周三 (31 日) 報導，穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 預測，勞動市場疲軟、通膨不確定性和政治壓力將推動聯準會在 2026 年上半年大幅降息。

雖然市場和聯準會官員都認為明年只會溫和降息，但 Zandi 預期央行將在年中前降息 3 次，每次 25 個基點。

‌



就業市場疲軟是主因

Zandi 表示，繼續降息的主要原因是就業市場依然疲軟，特別是明年上半年。企業要等到確定不會受到貿易和移民政策變化衝擊後，才會重新開始招聘，這需要時間。他說：「在那之前，就業成長不足以阻止失業率上升，只要失業率持續攀升，聯準會就會降息。」

預測比市場更樂觀

Zandi 對降息的預測比市場和聯準會預期都要樂觀。市場目前預期明年降息 2 次，首次降息最早要到 4 月，第二次可能在 9 月。

聯準會官員更保守。央行 12 月公布的預測圖表顯示，全年只會降息 1 次。會議紀錄顯示，官員認為可能繼續降息，但節奏會很慢。

川普施壓成變數

Zandi 認為多重因素會讓聯準會動作更快，川普改組央行高層是關鍵變數。

目前 7 位聯準會理事中，3 位是川普任命的：華勒 (Christopher Waller)、鮑曼 (Michelle Bowman) 和米蘭 (Stephen Miran)。米蘭 1 月任期到期後，川普可能再任命自己人。鮑爾主席任期 5 月屆滿，川普也在試圖撤換理事庫克 (Lisa Cook)。

Zandi 表示：「川普會施壓要求降息。隨著總統任命更多委員會成員，聯準會獨立性會逐漸受損。期中選舉將至，要求聯準會降息以支持經濟的政治壓力會更大。」