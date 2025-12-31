鉅亨網新聞中心 2026-01-01 04:30

綜合外電周三 (31 日) 報導，面對中國科技公司對 H200 晶片的強勁需求，輝達 (NVDA-US) 已接洽台積電 (2330-TW)(TSM-US) 追單，中國企業已下單超過 200 萬片 H200 晶片供 2026 年使用。

輝達H200晶片被允許出口中國後在當地供不應求。(圖:Shutterstock)

此消息最早由《路透》引述知情人士報導。據了解，輝達目前庫存僅有 70 萬片。其中約 10 萬片為結合 Grace CPU 與 Hopper GPU 架構的 GH200 超級晶片，其餘為獨立 H200 晶片。

‌



緊急追單引發供應鏈調整

供應鏈人士指出，輝達於 12 月 29 日向台積電發出緊急追單，要求 2026 年第一季再追加 20 萬片 H200 GPU 晶圓，對應約 10 萬顆加速卡。訂單已獲台積電高層批准，南京廠先進封裝產線將取消原屬歐美客戶的 5 萬片產能。

追單的導火線是字節跳動 12 月 28 日一次性追加 3.2 萬顆 H200 訂單並預付 30% 定金，隨後阿里巴巴 (09988-HK)、騰訊 (00700-HK)、百度 (09888-HK) 集體將原定第二季的採購計劃提前至 1 月，合計新增需求超過 7 萬顆。

台積電則計劃春節期間實施三班制連續生產，封裝測試端同步提速，長電科技、通富微電各獲得 1.5 萬顆額外訂單，要求 2 月 15 日前完成測試並直送客戶資料中心。

定價策略與監管挑戰

輝達已決定向中國客戶提供的 H200 變體，定價約為每片 2.7 萬至 2.8 萬美元。８晶片模組預計售價約 150 萬人民幣，略高於此前的 H20 模組 120 萬人民幣價格，但性能約為 H20 的 6 倍。

此次銷售遵循川普政府最新政策，允許 H200 出口至中國但課徵 25% 費用，推翻拜登政府對先進 AI 晶片的出口禁令。不過，中國政府仍在決定是否允許 H200 進口，擔心使用先進外國晶片可能拖累國內 AI 半導體產業發展。

物流創新與市場競爭

為因應急單，輝達首次啟用「深港快線」，即晶圓在南京完成封裝後，透過專門物流線直運深圳前海保稅倉，再分撥至各大資料中心，較傳統模式縮短 4 天。

面對競爭，中國國產 GPU 廠商迅速應對。摩爾線程將即將發布的 MTT S5000 價格下調 20%，華為緊急釋放 3 萬片昇騰 910B 庫存，價格降至 1.35 萬美元，僅為 H200 的一半。