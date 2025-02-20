【台股操盤人筆記】掌握AI邊緣應用增廣的商機

鉅亨研報 2025-02-20 09:45

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加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/2/19）

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野村腳勤觀點：

地表最強 AI 模型接續演出

馬斯克的人工智慧公司 xAI 發表了最新的 AI 模型 - Grok 3，除了計算能力相較前一代提升了 10 倍，最引人注目在於有多模態支持，包括具備圖像及影像分析能力，適用於自動駕駛以及 AI 機器人視覺領域的應用，此外 Nvidia 近期也發表 ASAP(Aligning Simulation and Real Physics) 技術，該技術為機器人的運動增添物理細節，使其能更準確地模仿人類的複雜動作，大幅度提升了機器人的運動能力，並降低了開發成本和時間。以上兩個模型的推出，顯示 AI 真正從模擬訓練進入到實際應用的過程，也預示著 AI 技術很快將更深入地融入各行各業，更多的邊緣 AI 商機將如春筍般出現，為過去幾年的 AI 基礎建設接棒演出。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）降息趨勢：美國通膨持續放緩，雖全年降息幅度減少，但仍處在降息週期內

（二）經濟具韌性：主計處估台灣全年 GDP 成長 3% 以上，內需及投資穩健，外需則有 AI 支撐不墜

（三）AI 應用更廣泛：DeepSeek 低成本模型加速 AI 發展，AI 晶片需求增加，邊緣 AI 商機提升

（四）獲利成長：彭博估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變

大盤利空因素：

（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動

（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

掌握 AI 邊緣應用增廣的商機

近期盤勢來說，美國 1 月 CPI、PPI 數據表現全面高於市場預期，但同時 1 月零售銷售大幅弱於市場預期，為市場帶來一絲聯準會可能轉鴿的希望，加上川普對等關稅並非隨即課徵，經過行政調查後最快也是年底才會上路，預期 4 月調查報告完成之前，可給予各國空間進行談判或貿易政策調整，進一步緩解市場擔憂。我們近期也觀察到資金逐漸回籠，預期 3 月份 GTC 大會 Nvidia 將推出新一代產品，以及 AI 應用如機器人等，將為科技股帶來新一波的正面訊息。DeepSeek 橫空出世後，馬斯克聊天機器人模型 Grok 3 也接棒，AI 邊緣應用的增廣及 CSP 的軍備競賽仍持續，AI 相關供應鏈如：光通訊、先進封裝製程與設備、ASIC、機器人等仍是盤面的重心，建議可逢低布局。

各期間績效表 *：（％）

資料來源：Lipper，2025/1/31。* 上述基金績效皆以新台幣累積級別計算。 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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