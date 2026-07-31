鉅亨網編譯段智恆 2026-08-01 03:00

不過，馬斯克過去對特斯拉潛在交易的公開說法並非每次都與後續發展完全一致，因此，若特斯拉內部確實討論過任何涉及中國業務的重整方案，將釋出兩項重要訊號：馬斯克可能決心促成特斯拉與 SpaceX 合併，而這項安排未必符合特斯拉股東利益。

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中國對特斯拉的重要性遠高於營收占比。中國市場去年約貢獻特斯拉五分之一營收，但 2019 年啟用的上海超級工廠，生產數量占特斯拉全球電動車年產量逾一半，同時也是其重要出口基地。

特斯拉當年獲准全資持有中國業務，未被要求像多數外國車廠一樣與當地業者成立合資公司，堪稱馬斯克取得的重大突破。特斯拉同時深入美國與全球最大電動車市場中國，不僅成功抵禦新冠疫情及去全球化衝擊，也在這段期間轉虧為盈，市值首度突破 1 兆美元。

美中角力讓合併難度大增

然而，去全球化近年持續加速，特斯拉橫跨美中兩地的布局，反而可能成為 SpaceX 收購特斯拉的障礙。SpaceX 深度參與美國航太及國防產業，特斯拉則涉足中國能源、交通、機器人與人工智慧 (AI) 領域。在美中爭奪全球科技與戰略主導地位之際，兩國政府是否願意讓同一家企業同時深入這些敏感產業，存在極大疑問。

即使特斯拉只是在公司內部將中國資產與其他業務隔離，也可能破壞上海工廠作為全球製造及出口中心帶來的規模經濟，且未必能同時獲得華府與北京接受。

中國市場激烈的價格競爭已大幅侵蝕獲利，並導致特斯拉第二季即使銷量增加，利潤率仍然下滑。此外，特斯拉目前的高估值與馬斯克本人密切相關。若中國業務在近似被迫出售的情況下獨立估值，成交價格可能遠低於特斯拉股價目前隱含的價值，進而對整體股價造成負面衝擊。

馬斯克與股東利益恐不一致

專欄認為，若特斯拉仍在研究分拆中國業務，將進一步證明馬斯克為了把特斯拉與 SpaceX 納入同一架構，可能願意承受高昂代價。兩家公司在 AI 及晶片領域的交集日益增加，但最明顯的「綜效」，或許是滿足馬斯克鞏固旗下企業控制權的長期企圖。

特斯拉財務狀況轉弱，市場對其機器人計程車發展藍圖的信心也逐漸動搖，可能進一步提高馬斯克推動合併的動機。然而，這項交易對特斯拉估值並非好消息。

SpaceX 過去一個多月估值下滑幅度甚至超越特斯拉，意味若 SpaceX 以股票作為收購貨幣，必須交付更多股份才能買下特斯拉，進而稀釋馬斯克在合併後公司的控制權。對馬斯克最有利的情境，是由他幾乎完全掌控、估值明顯高於特斯拉的 SpaceX 進行收購。