鉅亨網編譯段智恆 2026-08-01 02:00

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周五 (31 日) 獨家報導，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 表示，目前利率是否已高到足以讓通膨降溫，仍很難判斷；他也不確定自己若有投票權，是否會加入本周 3 名主張升息的官員。

Fed利率還不夠高？巴金坦言升息確實有充分理由(圖：REUTERS/TPG)

巴金周五受訪表示，進一步收緊政策、收回部分去年降息幅度，確實有充分理由；但 6 月通膨數據轉弱，也可主張 Fed 仍有時間觀察，等下次會議再判斷目前政策是否足夠具有限制性。

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Fed 周三將利率維持在 3.5% 至 3.75%，這是主席華許 (Kevin Warsh) 接掌央行後主持的第二次會議。巴金今年沒有投票權，明年才會重新參與利率表決。他表示，相較於公開評論政策方向，自己更傾向私下向主席與其他官員表達意見。

Fed 過去兩年累計降息 7 碼，以防勞動市場轉弱，但通膨今年未如預期回到 2%，川普政府關稅、美伊戰爭擾動能源市場，以及人工智慧 (AI) 基礎建設熱潮，均帶來物價壓力。

巴金指出，名目消費持續成長、AI 投資蓬勃，加上銀行貸款需求健康，都可能顯示利率的限制作用不如預期。儘管 6 月核心通膨下降是正面訊號，決策官員仍須思考目前的緊縮程度是否足夠，或是否需要進一步行動。

不過，巴金對勞動市場已明顯轉強的看法抱持懷疑，直言目前「感覺不像就業市場吃緊」。

物價壓力也正以不均衡的方式傳導。企業對企業銷售業者，已成功將原油、柴油、鋁、肥料與半導體成本上升轉嫁出去，漲幅約 3% 至 4%；直接面對消費者的企業卻難以跟進，因為民眾會改買低價商品或延後大額支出。

巴金表示，部分成本仍停留在零售商庫存中，尚未反映到損益表，意味後續可能還有通膨壓力；但生產力強勁成長，也可能讓企業自行吸收成本。

Fed 偏好的個人消費支出 (PCE) 物價指數 6 月年增 3.7%，低於 5 月的 4.1%；排除食品與能源的核心 PCE 年增 3.3%，也低於 5 月的 3.4%。