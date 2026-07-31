鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-01 00:30

綜合外媒周五 (31 日) 報導，美國 7 月消費者信心升至 5 個月高點，經濟前景看法改善，加上汽油價格一度自戰時高點回落，帶動密西根大學消費者信心指數終值升至 55.2，高於初值 54.4、6 月的 49.5，也優於《路透》調查經濟學家預估的 54.0。

美7月密大消費者信心升至5個月高點 通膨預期略為降溫(圖：REUTERS/TPG)

美國 7 月消費者信心升至 5 個月高點 (圖：ZeroHedge)

‌



這項調查於 6 月 23 日至 7 月 27 日進行。在此期間，美國汽油價格一度降至 3 月以來最低，但隨中東衝突再度升溫，每加侖平均價格重新突破 4 美元。儘管能源價格反彈，消費者信心仍普遍改善。

密西根大學消費者調查主任 Joanne Hsu 表示，不同收入、教育程度、財富、年齡及政黨傾向的受訪者，信心均有所回升。消費者仍將注意力集中在購買力等切身經濟問題上，政治或軍事局勢相對退居次要位置。

不過，儘管近期有所改善，消費者信心仍比去年同期低 11%，反映民眾對整體經濟依然抱持相對悲觀的看法。高物價持續壓迫家庭預算，但本周稍早公布的數據顯示，美國家庭並未停止消費，經通膨調整後的 6 月消費者支出成長 0.4%，追平近一年來最大增幅。

調查顯示，現況指數與預期指數均較 6 月上升，其中未來 5 年企業經營狀況預期升至一年高點。衡量耐久財購買條件的指標也攀升至去年 10 月以來最高，顯示家庭購買汽車、家電等高價商品的意願有所改善。

通膨預期則略為降溫。消費者預估未來一年物價將上漲 4.2%，低於 6 月的 4.6%，但仍明顯高於美伊衝突爆發前 2 月的 3.4%，也高於 2024 年所有數值。未來 5 至 10 年的長期通膨預期則維持在 3.3%，略高於 2024 年的 2.8% 至 3.2% 區間。

通膨預期則略為降溫。(圖：ZeroHedge)

人工智慧 (AI) 也首度成為影響消費者看法的顯著因素。Joanne Hsu 表示，受訪者對 AI 的整體評論偏向負面，雖然部分民眾肯定 AI 提升生產力的效果，但更多人擔心這項技術將衝擊就業市場。