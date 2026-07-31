鉅亨網編譯段智恆 2026-08-01 01:00

本周財報季徹底打破市場對「美股七雄」的既有認知。這 7 檔曾被視為同一套投資邏輯、共同代表第一階段人工智慧 (AI) 熱潮的科技巨頭，如今業績、資本支出回報及股價表現明顯分化，「美股七雄」已不再是一個整體。

先鋒集團 (Vanguard) 本周分析顯示，標普 500 指數今年以來上漲約 9%，美股七雄同期卻下跌 1%，表現落後大盤。與此同時，資金正轉向 AI 基礎設施建設商、能源公司及晶片製造商。

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AI 支出進入成果驗收期

微軟、Meta、Alphabet 及亞馬遜 4 家超大規模雲端業者，都在開發自有 AI 硬體，同時投資或尋求與 AI 軟體公司合作。它們的鉅額資本支出推動整體 AI 行情，但投資人已不再一視同仁，而是檢視每家公司能否將支出轉化為實際營收及獲利。

Meta 本周再度提高支出預測，股價隨之下跌。分析師尤其困惑的是，Meta 一方面向第三方購買運算資源，另一方面又計畫向外出售過剩算力。摩根大通分析師安穆斯 (Doug Anmuth) 在財報電話會議上直接要求執行長祖克柏解釋，為何公司要同時買進並對外變現運算能力。

微軟則因 Azure 雲端業務成長 43%，且資本支出預測維持不變而大漲，顯示 AI 投資回報正在提高。FactSet 資料顯示，微軟過去 6 個月股價上漲 4.8%。

Alphabet 第二季每股盈餘低於預期，並將 2026 年資本支出預測提高 150 億美元。亞馬遜周四也將資本支出預估調高 200 億美元，不過 AWS 雲端部門利潤率擴張，讓市場相信其 AI 支出能夠帶來回報，股價因而獲得投資人肯定。

蘋果、特斯拉與輝達各走各路

其餘 3 家公司也各自走上不同道路。蘋果早期因未大舉投入 AI 基礎建設而遭到批評，過去 6 個月股價仍上漲 16.4%，但受到記憶體短缺與零組件成本上升疑慮拖累，周五一度重挫近 10%。

特斯拉 (TSLA-US) 同期股價下跌 27%，第二季自由現金流更轉為負值。輝達 (NVDA-US) 過去 6 個月則僅上漲約 3.6%。這家 AI 晶片龍頭正面臨更多業者進入 GPU 市場，而部分競爭者甚至是自家雲端客戶。

輝達先前在財報文件中承認，部分客戶正在開發自有特殊應用積體電路 (ASIC) 與其他產品，針對特定工作負載最佳化，未必需要輝達資料中心系統提供的全部功能。