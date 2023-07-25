【一分鐘看圖論市】Q2財報季進行式

升息延長賽即將分出勝負

全球通膨降溫，升息壓力可望減輕

成熟市場名目通膨持續回落，然核心通膨僵固性依然受央行關注，不過在經濟仍保持韌性的情況下，通膨對市場衝擊已降低；新興市場則由於商品通膨貢獻度更高，在供應鏈危機解除後通膨緩解幅度相對明顯，通膨早已在 2022 年底就降至市場預期之下，顯示全球通膨迅速降溫，未來升息壓力可望減輕。

資料來源：Bloomberg，2023/6/30。* 花旗通膨驚奇指數 (Citi Inflation Surprise Index) 衡量實際通膨數據與市場預估值之差異，大於 0 表示實際通膨數據高於市場預期；小於 0 則表示實際通膨數據低於市場預期，指數數值之絕對值越大，表示實際值與預估值差異程度越大。上述已開發國家採 G10 國家之數值。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

2023Q2 財報季開跑

高利率時代順風產業，銀行股傳來佳音

第二季美股財報季開跑，銀行股率先出線，最新公布五大銀行 Q2 獲利皆超過華爾街預期，主要因 Fed 快速升息，高利率環境提振了銀行利息收入，代表著資產負債表健康度的利息覆蓋率也全數上升。受此利多提振，金融股及金融債未來表現可望受到提振。

資料來源：(左)Blommnerg，資料日期：2023/07；(右) US Bank 2023Q2 financial update，資料日期：2023/07/20。 註：上述個股僅為舉例，非為個別公司個股銷售及推薦。

全球金融市場重點回顧 (07/15~07/21)

【成熟市場】

美國 6 月零售銷售增幅低於預期，但消費需求仍有韌性

6 月零售銷售月增 0.2%，由於加油站和建築材料商店收入下降，遠不及預期，不過值得注意的是用於計算美國國內生產毛額（GDP），即不含食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的銷售加速成長 0.6%，說明消費者需求在 6 月依然堅挺。

歐元區通膨頑固，6 月核心消費者物價指數（Core CPI）終值上修

歐元區 6 月 CPI 終值年增 5.5%；然而剔除能源和食品價格的核心 CPI 年增上修至 5.5%，讓歐洲央行鷹派官員更有立場主張繼續升息，但已有部分歐洲央行官員的強硬態度明顯放軟。

截至 7/21，18% 標普 500 企業公布 Q2 財報，銀行股傳佳音

已公布第二季財報的標普 500 企業，75% 企業 EPS 優於預期，獲利年減預估值下修至 - 9.0%，不過大型銀行股財報超乎預期，顯示在歷經 3 月份區域銀行事件動盪後，銀行股已趨穩定。本週計有 166 家企業將公布財報，包括微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜等重磅科技股即將登場。

【新興市場】

中國經濟反彈乏力，第二季國內生產總值（GDP）不如預期

受到內外需求不振、整體復甦乏力的影響，中國第二季 GDP 年增 6.3%，不如市場預期的 7%，市場開始認為是經濟結構性問題使然，包括房地產泡沫破裂、投資與消費嚴重失衡、地方政府債台高築、中共對社會包括民間企業的嚴格控管，以及勞動力萎縮、退休族群擴大等。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/07/21。

【匯市】

市場預估日銀（BOJ）維持寬鬆貨幣政策，日圓重貶

日圓兌美元重貶至逾一周低點，至 141.73 日圓兌 1 美元，單周貶幅達 2.2%、為去年 10 月以來最大。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/07/21。

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