鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-27 16:00

中國外交部於週五（26 日）宣布，針對美國向台灣提供大規模軍售一事採取反制行動，對 10 名個人及 20 家美國國防企業實施制裁。

根據《路透》報導，中國此次制裁行動，源於美國上週宣布向台灣提供總額高達 111 億美元的軍售方案，創下美國歷來對台軍售金額新高，引發北京的強烈不滿。

‌



中國外交部在聲明中重申，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，也是中美關係中「不可逾越的第一條紅線」。

聲明同時警告，任何在台灣議題上逾越紅線的挑釁行為，都將遭到中國的強烈回應，並敦促美國停止對台灣進行「危險的」武裝行動。

制裁措施涵蓋凍結相關企業及個人在中國境內的所有資產，並禁止中國境內的組織或個人與其進行任何形式的交易，象徵中國對美國對台軍售政策的強硬立場。

針對 10 名個人的制裁清單中，包含國防科技公司 Anduril Industries 的創辦人，以及另外 9 名來自遭制裁企業的高階主管，一律禁止入境中國。

對於中國的制裁行動，美國國務院發言人表達強烈反對。

美方強調，依據美國法律，美國有義務為台灣提供必要的防禦手段，且這項對台政策在過去九屆美國政府中始終保持一致，其目的在於維持台海地區的和平與穩定。

美國同時呼籲中國停止對台灣施加軍事、外交與經濟壓力，並轉而與台北展開有意義的對話。

分析指出，由於中國與美國國防企業的實際業務往來有限，此次中方行動在很大程度上被視為象徵性措施；相較之下，中國一直是波音民用客機的重要買家。

根據 9 月一份報導，波音正與中國航空公司洽談出售最多 500 架民用客機。若交易順利完成，將成為波音在全球第二大航空市場的重要突破。