鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 20:25

針對立法院在本 (12) 月 18 日咨請公布公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例 2 法之修正條文。總統府發言人郭雅慧今 (26) 日表示，賴清德總統在今日公布並作出批示，強調公教年改攸關重大公共利益，本次修法將使公教年金制度提早破產，明顯違反憲法第 70 條，也剝奪行政院預算提出權，為國家長遠發展，將允聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

近期立法院在在野兩黨聯手下，通過停砍公立學校教職員年金及公務人員年金，行政院院會今日也拍板，將採取「副署不執行」並聲請釋憲。

郭雅慧表示，賴總統批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第 70 條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第 6 條第 1 項，考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」