鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-26 17:11

上海航交所今 (26) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上月反彈 103.4 點至 1656.32 點，呈現連 3 升，四大長程航線運價全數反彈，平均漲幅在 6-10% 左右，貨攬業者認為，農曆春節前運價有望維持溫和上行格局。

本周主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 彈升 157 美元至 1690 美元，漲幅達 10.24%；遠東到地中海每 TEU 強彈 310 美元至 3143 美元，漲幅 10.94%。

‌



而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價反彈 196 美元至 2188 美元，漲幅 9.84%，遠東到美東每 FEU 也續揚 187 美元，來到 3033 美元，彈幅 6.57%。

貨攬業者指出，依船公司最新釋放訊息，因整體市場成本面目前維持相對穩定，自 1 月 1 日起仍存在上調 GRI(綜合附加費) 的空間，不過，有待觀察 12 月底至農曆年前實際出貨動能的變化，以及船公司實際放艙節奏與控艙力道。