甲骨文股價恐創2001年來最差單季 為何OpenAI 3000億美元大單未能護盤？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-26 21:25

據《CNBC》周五 (26 日) 報導，甲骨文 (ORCL-US) 新任雙執行長 Clay Magouyrk 與 Mike Sicilia 上任三個月就遭遇股價重挫。本季迄今股價已暴跌 30%，恐創 2001 年網路泡沫以來最大跌幅。

甲骨文在 9 月與 ChatGPT 營運商 OpenAI 簽署超過 3000 億美元合約，但投資人懷疑這家資料庫軟體商是否有能力承擔龐大的資料中心建設需求。

本月稍早，甲骨文公布的季度營收與自由現金流低於預期。新任財務長 Doug Kehring 在法說會上宣布，2026 財年資本支出將達 500 億美元，比 9 月計畫高出 43%，更是去年兩倍。此外，甲骨文還規劃 2480 億美元資金用來設備租賃，以提升雲端容量。

9 月時，甲骨文發行 180 億美元債券，創下科技業史上最大規模融資之一。儘管 Kehring 承諾維持投資等級債信評等，但部分投資人仍持懷疑態度，推升甲骨文信用違約交換價格。

DA Davidson 分析師在 12 月 12 日報告中寫道：「考量甲骨文勉強維持投資等級評等，我們擔心該公司若不重組 OpenAI 合約，將無法履行這些義務。」該機構給予甲骨文持有評等。甲骨文拒絕評論。

股價由盛轉衰

9 月 10 日 OpenAI 協議消息傳出後，甲骨文股價飆升近 36%，創下 1986 年 IPO 以來第三大漲幅，盤中最高觸及 345.72 美元。

Lountzis 資產管理副總裁 Zachary Lountzis 表示：「我們認為 340 美元令人害怕。」根據申報文件，該公司截至 9 月 30 日持有價值 2500 萬美元的甲骨文股票。

此後股價已跌 43%，周三收在 197.49 美元。

投資人仍信賴創辦人

Lountzis 表示，他的團隊 2020 年首次買進甲骨文股票，當時股價低於 60 美元。儘管經歷近期起伏，仍持有部位，並在今年第一季加碼約 3 萬股。

「我們的理念是，如果企業經濟狀況未變，短期高估可以接受，甲骨文就是這種情況。」Lountzis 說，團隊認為從 340 美元跌到 180 美元是很健康的修正。

對 Lountzis 來說，他對該公司的信任主要來自創辦人 Larry Ellison。根據彭博數據，這位 1977 年創立甲骨文的企業家現為全球第二富豪。「過去 50 年，押注 Larry 會輸已破產 40 次，他能看見未來。」Lountzis 說。

高成長但獲利承壓

10 月時，Sicilia、Magouyrk 與 Kehring 勾勒出成長願景，營收將從 2025 財年的 570 億美元躍升至 2030 財年的 2250 億美元。大部分成長將來自 AI 基礎設施，但這種成長會降低毛利率、犧牲獲利。2021 財年，甲骨文毛利率為 77%。

根據 FactSet 調查的分析師預估，2030 年將降至約 49%，未來五年累計負自由現金流約 340 億美元，直到 2029 年才轉正。

佛州 Suncoast 權益管理董事總經理 Eric Lynch 表示，投資人很難對甲骨文計畫感到放心，四、五年太長了，不符合他們的投資紀律。他也擔心甲骨文過度依賴 OpenAI，後者正快速燒錢，已承諾總計超過 1.4 兆美元的 AI 建設與投資，未來需求能否持續令人存疑。

富國銀行 (WFC-US) 分析師 Michael Turrin 本月開始追蹤甲骨文，給予買進評等，目標價 280 美元。他認為，若甲骨文落實 OpenAI 計畫，業界觀感可望改善，為該公司正從價值導向轉向成長導向業務。他顧忌，到了 2029 年 OpenAI 可能貢獻甲骨文逾三分之一營收。

市占挑戰猶存

估值達 1340 億美元的 Databricks 執行長 Ali Ghodsi 受訪時表示，該公司不會在甲骨文雲端上提供其熱門數據處理軟體，除非客戶有強烈需求，也許快了，但目前還沒聽到這樣的聲音。競爭對手 Snowflake(SNOW-US) 也尚未將服務帶到甲骨文平台。