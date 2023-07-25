鉅亨美股雷達：市場關注科技股財報 恩智浦Q3財測優於預期

美股重要看點：

微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、德州儀器 (TXN-US) 等將公布季度財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.904。美股期貨週二 (25 日) 上升，道瓊期貨漲 0.05%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.30%。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 撰文表示，由於通膨走勢的不確定性，很難預測 Fed 周四升息後的下一步行動。

Fed 預估將在周四的會議上升息 1 。但一些 Fed 官員和經濟學家擔心通膨只是暫時退燒，潛在的物價壓力可能持續存在，進而讓 Fed 提高利率並維持更長的時間。

他們認為，經濟放緩的因素太少，需求太大，因此無法合理的確信通膨率將在未來幾年回到 Fed 的 2% 目標。同時也不認同投資人最近的樂觀看法，及通膨可以在經濟未陷入衰退的情況下持續降溫。

曾神預言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 週一坦承：「看空股市的時間太久，我們錯了！在通膨下滑和成本削減的情況下，2023 年的美股估值高於我們的預期。」

不過，儘管 Wilson 承認低估股市漲勢，但對企業獲利能力仍抱持謹慎的態度，他抱持的理由是，通膨疲軟提振了人們對聯準會升息進入尾聲的更樂觀情緒，這對股票有利，但也意味企業定價權減弱。

他對標普指數年底的目標價預測仍維持在 3,900 點，但近期將重點轉向 2024 年 6 月，目標價格設為 4,200 點，比當前水平低約 8%。

摩根大通 (JPMorgan) 股票分析師團隊警告，美股對少數大型股的依賴程度，正在以 60 年來最快的速度成長。由 Marko Kolanovic 領導的摩根大通策略師團隊周一發布報告稱，過去在市場嚴重傾向大型股的時期，股市往往以慘敗收場。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月諮商會消費者信心指數，預估 112，前值 109.7

重要個股動態：

英國約有 1500 多家應用程式 (App) 開發商週一 (24 日) 向蘋果提起集體訴訟，控告蘋果 App Store 收取過高的佣金，要求蘋果支付約 7.85 億英鎊 (約新台幣 315 億元) 的賠償金。

經濟學家 Sean Ennis 在聲明提到：「蘋果對 App 開發商收取的費用過高，全因他們在 iPhone 和 iPad 上處於壟斷的地位。這些收費本來就是不合理，還構成定價濫用，同時損害 App 開發商和買家的利益。」

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博周一（24 日）報導，最近幾周特斯拉開始在馬來西亞接受訂單，並在英國的一個賽車節上展出，該公司披露，在美國和中國以外的地區，銷量比以往任何時候都要高。

特斯拉在一份監管文件中透露，第二季來自其他國際市場的營收成長一倍多，達到 78.6 億美元。儘管美國仍是特斯拉最大的銷售來源，但該公司在美國的收入已趨於穩定。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

荷蘭半導體商恩智浦 (NXP Semiconductors) 周一 (24 日) 公布財報，第 2 季營收和獲利雖然略降，但仍優於市場預期，盤後股價一度漲 3%。

恩智浦第 2 季 (7 月 2 日止) 淨利年減 3% 至 6.98 億美元，調整後每股盈餘 3.43 美元，營收從去年同期的 33.1 億美元略降至 33 億美元，整體表現仍優於市場預期的每股盈餘 3.28 美元、營收 32.1 億美元。