【袁志峰專欄】港股回調是買入機會

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1) 股市前景

周一人民幣滙率轉弱，港股顯著回調，成交增加，內房及物管股領跌，南向資金錄得大額淨買入，主要吸納大盤指數 ETF。中共中央政治局會議召開，提出要加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心。預期港股後市穩中向好，恒指波幅區為 18000 至 20000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 208 點，早段做好，跌幅曾收窄至 129 點，隨後再次受壓回落，午後最多曾跌 513 點至 18562 點，收報 18668 點，跌 407 點或 2.1%。成交額按日增 22% 至 935 億元，6 月份大市日均成交額 996 億元。

港股通南向資金淨買入約 98 億元，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及南方恒生科指 ETF(3033)錄得 39.7、29.5 及 7.7 億元淨買入，騰訊 (700) 及中芯國際 (981) 錄得 1.9 及 0.7 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 165 億元，6 月淨賣出 59 億元。

恒指跌 2.1%，藍籌股 4 升 75 跌 1 持平。碧桂園服務 (6098) 跌逾 17%，為表現最差藍籌。碧桂園 (2007) 及龍湖集團 (960) 跌逾 8%。中信股份 (267) 及信義玻璃 (868) 跌逾 5% 及 4%。華潤置地 (1109) 及中國海外發展 (688) 跌 4%。華潤萬象生活 (1209)、友邦保險(1299)、恒隆地產(101)、九龍倉置業(1997)、招商銀行(3968)、創科實業(669)、蒙牛乳業(2319) 及安踏體育 (2020) 跌逾 3%。中國平安 (2318) 及中國人壽 (2628) 跌逾 2%。翰森製藥 (3692) 及華潤電力 (836) 升逾 1%，為表現最佳藍籌。

恒生科指跌 2.2%，收報 4015 點，成份股 2 升 27 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，百度 (9888) 跌逾 3%，騰訊 (700)、美團(3690)、京東(9618)、小米(1810) 及快手 (1024) 跌逾 2%。萬國數據 (9698) 跌近 7%，為跌幅最大成份股。微博 (9898) 跌逾 3%。中芯國際 (981)、聯想(992)、閱文集團(772)、舜宇光學(2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2%。華虹半導體 (1347) 跌 2%。蔚來 (9866) 及比亞迪電子 (285) 漲逾 2% 及 1%，為表現最佳成份股。

板塊方面，內房、物管、鋰電池及有色金屬股跑輸大市，跌幅居前。萬科企業 (2202) 及越秀地產 (123) 跌逾 4%。雅生活服務 (3319) 及融創服務 (1516) 跌逾 6% 及 5%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌 5%。中國宏橋 (1378)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 3%。

生物科技、火電及航空股逆市上升。金斯瑞生物 (1548) 及康方生物 (9926) 升逾 4% 及 3%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 2%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 升逾 1%。

周一上証指數低開 0.4%，早段最多跌 0.5%，其後倒升 0.3%，午後弱勢震盪，收報 3164.16 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.6%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 6600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向交易轉淨賣出約 51 億元，7 月以來累積淨賣出 20 億元，6 月淨買入 140 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中共中央政治局會議召開，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議提出，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，要加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、防範風險，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。(信報)

歐羅區 7 月製造業採購經理指數 (PMI) 初值為 42.7，預期為 43.5；服務業 PMI 初值為 51.1，預期為 51.5；綜合 PMI 初值為 48.9，降至 8 個月以來最低，預期為 49.7。(信報)

4) 個股訊息

華虹半導體 (1347) 公布，按每股 52 元(人民幣．下同)，發行約 4.08 億股 A 股，佔擴大後股本約 23.76%；集資額約 212 億元。公司決定向國家集成電路產業基金 II 配發的 A 股最終數目為 4833.42 萬股 A 股，獲配金額為 25.13 億元。(信報)

瑞聲科技 (2018) 發盈警，預期今年首 6 個月股東應佔綜合淨利下跌至 1.22 億元至 1.57 億元人民幣，較 2022 年同期減少約 55% 至 65%；而今年首 6 個月收入按年則輕微減少。(信報)

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