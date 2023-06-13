未來投資大主軸，AI趨勢已成形！

高利率環境為全球經濟帶來不確定性，2023 年全球科技巨擘（Meta、Google、Amazon、Microsoft）對於資本支出態度多轉為保守，然而在 AI 方面的資本支出卻只增不減，AI 布局將是這些科技巨擘未來發展的重點。Factset 在美國第一季財報季期間統計，標普 500 指數成分股中「AI」的企業家數高達 110 家，不僅遠高於去年第四季的 78 家，也創下歷史新高。Precedence Research 預估，2030 年全球 AI 產值將達 1,591 億美元（年複合成長率 38%），顯示 AI 科技在未來十年的趨勢已成形，將引領人類邁向創新時代。
四大雲端服務業者展望：AI 投資是主軸
AI 與機器學習運算能力主要來自 GPU 的開發，GPU 是運行生成式 AI 模型必備，由於其高速處理能力，可以提升大型數據庫（LLM）的訓練，由於 AI 演算法需要能夠極大量平行運算的晶片，身為圖形處理器 (GPU) 的領導廠商 NVIDIA，剛好為 GPU 強項，相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算，GPU 更能完美應用於 AI 的深度學習模型上，正好提供 ChatGPT 的生成式 AI 運算動力成為主角，也讓市場對於生成式 AI 發展潛力更看好。
AI 對於「算力」的增速 遠超過摩爾定律的成長速度
當前 GPT-3 是 GPT-2 的 117 倍
野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，從過去美國 4 次生產力循環來看，每一次生產力循環大約會走 20 年，而現在這波從 2010 年開始由互聯網帶動的生產力循環才走到一半，未來 10 年屬於 AI 的榮景才正要展開， AI 的產業趨勢是明確的，台灣身為供應鏈中的一環而受惠。
謝文雄指出，美國通膨持續回落，6 月 Fed 不升息機率高達 75%，且升息循環步入尾聲，資金 5 月大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤形成有強力支撐，伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業持續增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局，今年台股的表現令人驚艷，部分類股普遍表現不俗，主要是受到 AI 題材帶動評價上修，但總體經濟仍未看到復甦跡象。回顧第一季台股表現，產業中只有觀光、通信網路及資訊服務維持正獲利成長，其餘產業普遍衰退 20% 以上，誠然部分科技股受惠 AI 財報表現較佳、股價上漲有基本面支撐，但多數產業的基本面仍呈現疲弱態勢。好消息是，AI 的確具備長期產業趨勢，即便這波走勢出現修正，仍屬健康回檔。產業基本面還是有明顯的分化情況，建議選股不選市，挑選出具有基本面支撐的長期趨勢類股，具有 AI 題材的科技股看好，但非所有產業都好，投資人需留意大盤漲多修正風險。
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