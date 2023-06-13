未來投資大主軸，AI趨勢已成形！

高利率環境為全球經濟帶來不確定性，2023 年全球科技巨擘（Meta、Google、Amazon、Microsoft）對於資本支出態度多轉為保守，然而在 AI 方面的資本支出卻只增不減，AI 布局將是這些科技巨擘未來發展的重點。Factset 在美國第一季財報季期間統計，標普 500 指數成分股中「AI」的企業家數高達 110 家，不僅遠高於去年第四季的 78 家，也創下歷史新高。Precedence Research 預估，2030 年全球 AI 產值將達 1,591 億美元（年複合成長率 38%），顯示 AI 科技在未來十年的趨勢已成形，將引領人類邁向創新時代。

四大雲端服務業者展望：AI 投資是主軸

資料來源：各企業財報內容，野村投信整理，資料日期：2023/6。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

AI 與機器學習運算能力主要來自 GPU 的開發，GPU 是運行生成式 AI 模型必備，由於其高速處理能力，可以提升大型數據庫（LLM）的訓練，由於 AI 演算法需要能夠極大量平行運算的晶片，身為圖形處理器 (GPU) 的領導廠商 NVIDIA，剛好為 GPU 強項，相比於傳統 CPU 強在多功能的複雜運算，GPU 更能完美應用於 AI 的深度學習模型上，正好提供 ChatGPT 的生成式 AI 運算動力成為主角，也讓市場對於生成式 AI 發展潛力更看好。

AI 對於「算力」的增速 遠超過摩爾定律的成長速度

資料來源：NVIDIA 2021GTC，野村投信整理；2022/12

當前 GPT-3 是 GPT-2 的 117 倍

資料來源：Company data、Credit Suisse Research，資料日期：2023/02。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，從過去美國 4 次生產力循環來看，每一次生產力循環大約會走 20 年，而現在這波從 2010 年開始由互聯網帶動的生產力循環才走到一半，未來 10 年屬於 AI 的榮景才正要展開， AI 的產業趨勢是明確的，台灣身為供應鏈中的一環而受惠。

謝文雄指出，美國通膨持續回落，6 月 Fed 不升息機率高達 75%，且升息循環步入尾聲，資金 5 月大舉返回台股，融資餘額也落底反彈，大盤形成有強力支撐，伺服器新平台推出及 AI 晶片需求增加，企業持續增加 AI 投資，科技股進入新多頭格局，今年台股的表現令人驚艷，部分類股普遍表現不俗，主要是受到 AI 題材帶動評價上修，但總體經濟仍未看到復甦跡象。回顧第一季台股表現，產業中只有觀光、通信網路及資訊服務維持正獲利成長，其餘產業普遍衰退 20% 以上，誠然部分科技股受惠 AI 財報表現較佳、股價上漲有基本面支撐，但多數產業的基本面仍呈現疲弱態勢。好消息是，AI 的確具備長期產業趨勢，即便這波走勢出現修正，仍屬健康回檔。產業基本面還是有明顯的分化情況，建議選股不選市，挑選出具有基本面支撐的長期趨勢類股，具有 AI 題材的科技股看好，但非所有產業都好，投資人需留意大盤漲多修正風險。

資料來源：理柏 ；資料日期：2023/5/31 * 同類型係採 SITCA 分類台灣股票之科技股票型

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