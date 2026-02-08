鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-02-08 11:27

電動車、醫療設備、國防裝備等領域對稀土的需求持續攀升，疊加中方收緊出口管制的影響，多種關鍵稀土礦物價格近幾周創下歷史新高。專家認為，稀土價格很可能會在高點維持波動。

國際能源及大宗商品價格評估機構阿格斯媒體部門發布的數據顯示，在歐洲市場，鏑價已漲至每公斤 960 美元，鋱價為每公斤 4,000 美元。

‌



據《日經新聞》周六（7 日）報導，這兩種稀土元素製成的磁體對電動車和混合動力車的驅動電機至關重要，其價格已連續兩周創下 2015 年有統計紀錄以來歷史最高值。

釔是高溫超導的重要元素，應用於醫療設備及發光二極管。截至 2 月 5 日，其價格從去年 12 月底每公斤 260 美元大幅攀升至 425 美元。

金屬鎵是構成雷達、飛彈導引頭等國防裝備的關鍵金屬。5 日成交價為每公斤 1,600 美元，寫下 1 月初以來新高。

據《日經新聞》報導，一家貿易公司消息人士表示：「近期中方收緊對日本的管制後，部分企業似乎正加緊備貨，鎖定庫存。」

全球國防開支增長同樣在拉動市場。阿格斯稀土領域資深記者梅芙 · 弗萊厄蒂表示，釔在國防與電子行業的需求尤為旺盛，供應緊張持續拉高價格。

日本第一生命經濟研究所高級研究員島峰義清預測：「短期內稀土價格很可能會在高點維持波動。」

稀土元素是 17 種金屬元素的總稱，因其獨特光學、磁學和化學性質，被譽為「工業維生素」，廣泛應用於新能源、新材料、航空航天、電子、軍工等領域，是現代工業中不可或缺的關鍵戰略資源。全球絕大多數稀土產自中國。

日本目前超過 70% 稀土依賴中國進口。在中方近期宣布禁止向日本出口具有軍民兩用性質、可能用於軍事用途的物項後，日本的稀土焦慮日益加劇。

據日本《共同社》報導，日本海洋研究開發機構於 2 月 2 日宣布，深海探測船「地球號」從南鳥島海域一處水深約 5,600 公尺的海底採掘了含稀土淤泥。