鉅亨網編譯莊閔棻 2026-02-08 12:40

中國人工智慧（AI）的發展正以驚人的速度加速推進。根據巴克萊（Barclays）分析師 Jiong Shao 最新研究，中國 AI 過去一年的進展可謂「令人震撼」。

根據《Investing.com》報導，巴克萊在一份比較中國與美國 AI 發展軌跡的研究報告中指出，儘管中國在 AI 運算資源方面仍存在「顯著不足」，但其與西方模型之間的能力差距已大幅縮小。

Shao 指出，中國能夠迅速取得進展，關鍵在於「領先實驗室之間的開源協作」，使本土開發者得以在共享模型的基礎上快速開發並反覆更新。

巴克萊預期，美國的 AI 實驗室將在 2026 年憑藉相當於 GPT-6 等級的新一代模型「再次大幅領先」，但同時強調「中國仍將緊追在後」。

目前，在實際採用層面，中國仍落後於西方市場，中國消費者與企業端的 AI 每日活躍用戶數約為 2 億人，而西方市場約達 5 億人。

Shao 將部分差距歸因於中國國內超大規模企業的產能限制，但他認為，從長期來看，AI 的普及速度將「複製行動網路的發展模式」。

巴克萊同時指出，中國的 AI 生態系正持續壯大，並提到「中國 AI 實驗室的 IPO 已經開始出現」。

豆包與 DeepSeek 等應用程式已在中國國內累積龐大用戶基礎，月活躍用戶數分別約為 1.99 億與 2.49 億，但在西方市場的影響力仍「幾乎可以忽略」。

巴克萊指出，中國的競爭優勢來自低成本、開源的 AI 模型，例如 DeepSeek V3.2，其輸出成本約為每百萬個 token 0.42 美元，僅約 GPT-5.2 的 3%。隨著能力差距持續縮小，這使得大規模微調成為可能，並進一步加速創新。

不過，該行也認為，結構性差異仍使美國在投資回報上占優。