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野村腳勤觀點： 戰事震盪反而創造布局機會 市場目前最擔心的，仍是美伊戰事推升油價，進而讓通膨再度升溫、迫使 Fed 轉向升息。不過，綜觀近期油價的反應，其實遠較年初美伊戰事初期溫和，當時 WTI 一度來到 110 至 115 美元，這一波高點僅約 80 美元，顯示原油供應並未如市場原先擔心般大幅惡化。即使伊朗持續以封鎖荷姆茲海峽作為談判籌碼，實際影響仍有待觀察，海灣國家也正透過替代輸油管線降低對海峽的依賴。從最新 CPI 來看，能源與商品價格帶來的通膨壓力已逐漸淡化，長期通膨預期也維持穩定。因此，只要油價沒有長時間站穩 90 至 100 美元，Fed 重新升息的風險就不至於失控。戰事消息仍會造成市場震盪，但若基本面沒有改變，回檔反而是重新尋找買點的機會。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：全球科技巨頭持續上調 2026 年資本支出，AI 投資循環尚未見頂 （二） AI 供應鏈瓶頸 ：AI 供應鏈關鍵環節供需吃緊，缺貨漲價潮預計至 2027 年，台系供應鏈持續受惠 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+56%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） 籌碼雜亂 ：市場充斥短期投機熱錢，資金快速輪動缺乏明確主線，股市上行動能有壓力 （二） 利率方向不明 ：美伊戰事與通膨壓力多變，聯準會政策不確定性為高估值科技股帶來修正壓力 AI 基本面未變，靜待籌碼沉澱後逢低布局龍頭 根據野村對供應鏈訂單與出貨狀況的追蹤，目前 AI 基本面並未出現轉向或惡化跡象。近期台股乃至全球股市修正，主要仍來自熱錢與槓桿資金的獲利了結。以台股而言，同一批短線資金在記憶體、ABF 載板、被動元件與矽晶圓間快速輪動，若一味追逐強勢題材，反而容易兩面挨巴掌。回歸 AI 長期趨勢，今年全球雲端服務商資本支出並未放緩，明年甚至仍有增加空間；隨著 AI 晶片尺寸、發熱量與功耗攀升，以及高速傳輸面臨瓶頸，AI 伺服器規格升級方向也沒有改變。近期不少優質 AI 股已自高點回落三至五成，甚至接近腰斬，但營收與獲利成長邏輯依然完整，評價也逐步回到合理區間。因此，建議仍耐心等待籌碼沉澱後逢低布局，聚焦長期受惠 AI 資本支出與規格升級、產業地位領先且獲利穩健成長的 AI 龍頭公司。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

警語

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