鉅亨網新聞中心 2026-08-06 15:22

美國兩大記憶體廠商 SanDisk (SNDKV-US) 與威騰電子 (WDC-US) 雖公布亮眼財報，但業績展望未達市場高期待，引發投資人失望，兩家公司股價週三（5 日）美股盤後雙雙重挫。記憶體股賣壓隨後蔓延至亞洲，南韓「記憶體雙雄」SK 海力士 (000660KS) 與三星電子 (005930KS) 週四分別下跌 10.3% 及 6.3%，日本快閃記憶體大廠鎧俠股價也暴跌逾 10%，市場憂慮 AI 帶動的記憶體行情面臨獲利預期修正壓力。

記憶體股血流成河 馬斯克一句話救信心：供不應求才剛開始。(圖:shutterstock)

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馬斯克對記憶體晶片的需求狀況具備很強的發言權，因為特斯拉和 SpaceX 均是記憶體晶片的重要買家。特斯拉和 SpaceX 的未來發展都高度依賴於人工智能，並且都在大舉斥資採購 AI 晶片、記憶體晶片以及其它用於數據中心的 AI 基礎設施，這意味著馬斯克擁有洞察記憶體需求的絕佳視角。

SpaceX 週三公佈了 IPO 後的首份業績，隨後的電話會議展示了關於火箭、機器人、星艦和衛星的宏大計劃。然而，對於緊盯半導體股票、每日跟隨晶片股行情變動的市場而言，真正抓住人們眼球的是馬斯克關於記憶體晶片的深刻言論。

「目前的限制因素是記憶體，」馬斯克直言，「記憶體產量每年增長約 20%。通常來說，這對任何龐大且成熟的行業而言，這一速度已經非常驚人。但請想一想：需求每年增長 20% 嗎？不，需求每年增長 200% 甚至更多。所以，當需求的增長速度遠超供給時，基礎經濟學原理告訴我們，價格應該上漲，而不是下跌。」

馬斯克的這一觀點，與一些分析師近期提出的理論形成了鮮明對比。

此前，部分分析師認為 SK 海力士等公司的產能擴張，可能會導致記憶體晶片供過於求並壓低價格。整個夏季，市場都在激烈爭論半導體超級週期能否延續，投資者對 AI 資本開支熱潮能持續多久充滿疑慮。

在 7 月遭受重創後，進入 8 月晶片類股行情雖有所回暖，但當前圍繞晶片類股的市場情緒仍然十分脆弱。由於 Sandisk 和威騰電子的業績，未能滿足投資者的超高期待，週四亞洲市場上的記憶體族群才出現了大幅下跌。

儘管 SanDisk 與威騰電子的營收和利潤均超出市場預期，但 Sandisk 的業績指引略微不及市場預期，而威騰電子的指引也未能帶來任何驚喜，相較於希捷科技上週給出的業績指引要遜色得多。