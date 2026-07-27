鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 20:17

超級央行周與超級財報周雙雙在本周登場，伴隨中東地緣政治緊張與美國關稅政策干擾，全球股市自高檔拉回且震盪加劇。台股與亞股表現分歧，台股上周持續承壓並遭外資淨賣超 14.54 億美元，亞股資金流向則呈多空互見。面對人工智慧發展疑慮與科技股調節賣壓，市場正以放大鏡檢視聯準會政策指引與科技巨頭財報，聚焦 AI 投資能否「變現」為實質營收與獲利成長。

全球股票型ETF連續17周淨流入 台股上周反遭外資提款14億美元。（圖：shutterstock）

全球股市近期面臨中東局勢反覆、半導體股票資金去槓桿以及人工智慧發展疑慮等重重挑戰，7 月以來震盪幅度明顯擴大。

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富蘭克林證券投顧指出，雖然歷史經驗顯示第 3 季向屬股市傳統淡季，且上半年累積漲幅已巨，但短線震盪並未改變人工智慧驅動下的景氣多頭行情。建議保守穩健型投資人可跳脫傳統債券思維，轉向以美國平衡型基金為核心廣納收益，積極型投資人則可透過新興市場平衡型基金參與亞洲人工智慧供應鏈與新興當地債高息題材，多路並進網羅輪動契機。

在資金流向與 ETF 表現方面，全球股票型 ETF 再獲資金淨流入 252.76 億美元，寫下連續 17 周淨流入紀錄。其中亞洲市場獲得 80.27 億美元淨流入，包含中國市場獲得 42.18 億美元淨流入；美國市場獲 55.43 億美元淨流入；日本、歐洲與拉美市場則分別獲得 7.34 億美元、2.57 億美元與 1.19 億美元淨流入。

依產業區分，近一周淨流入前三大產業分別為能源獲得 4.47 億美元、主題型獲得 2.13 億美元與公用事業獲得 2.01 億美元；淨流出前三大產業則分別為科技遭到 43.28 億美元流出、不動產遭到 17.57 億美元流出與通訊遭到 13.19 億美元流出。

觀察亞洲股市外資動向，外資操作呈現多空互見。台灣股市持續面臨外資賣壓，近一周遭外資淨賣超 14.54 億美元，印尼、越南、馬來西亞與菲律賓股市亦遭淨賣超；反觀南韓股市獲 15.56 億美元淨買超回補，印度與泰國股市也同獲買超青睞。